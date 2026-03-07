Weltmeister schimpft: "Die schlechtesten Formel-1-Autos aller Zeiten”

Die neuen Regeln werden nach dem Qualifying in Melbourne von fast allen Piloten kritisiert. Ein Fahrer bezeichnet die Boliden als die "schlechtesten Formel-1-Autos".

Mercedes-Pilot George Russell konnte die Favoritenrolle gerecht werden. Doch im Paddock existiert nur ein Thema: das neue Reglement. Vor allem Max Verstappen ist kein Fan von Rennwagen.

Er bezeichnete diese in Bahrain als "Formel E auf Steroiden." Nach dem Qualifying betont der Niederländer erneut seine Unzufriedenheit: "Es fühlte sich schon im Simulator so schlecht an, dass ich gar keine Lust mehr hatte, damit zu fahren. Das habe ich damals schon erklärt, und jetzt ist es genau dasselbe."

Verstappen hat keinen Spaß

Der vierfache Weltmeister fügt hinzu: "Ich habe überhaupt keinen Spaß. Wie ich schon sagte, ist es mir auch völlig egal, wo ich mich qualifiziere. Egal ob ganz vorne oder dort, wo ich jetzt stehe - emotional und vom Gefühl her ist das Ganze völlig leer."

Laut "Motorsport-Total.com" verlief das Fahrer-Briefing am ersten Rennwochenende äußerst intensiv. Als Erstes wurde die Strecke diskutiert. Die "Straight-Mode-Zonen" ersetzen nun die "DRS-Zonen." In Melbourne gibt es vier derartige Zonen. Mehrere Teams fordern die Abschaffung einer dieser Bereiche.

"Das finde ich nicht sehr professionell"

Die größten Kritiker soll Audi sein und pochen auf eine Änderung, so ein Insider. Sieben Teams hätten vermeintlich Schwierigkeiten mit dem Abtrieb bei aktiviertem Straight Mode, wie der FIA-Technikchef Nikolas Tombazis berichtet. Die vier Top-Teams gehören nicht dazu, welche eine Änderung ablehnen.

Danach wurde das Reglement diskutiert. Nach dem Briefing schimpft Verstappen erstmals darüber, dass der Inhalt überhaupt an die Öffentlichkeit gelangt sei. Der Red-Bull-Pilot: "Es ist schon seltsam, dass ihr das wisst. Fahrer oder andere Beteiligte sollten nicht mit der Presse über diese Meetings sprechen. Das finde ich nicht sehr professionell."

"Dafür ist es jetzt wohl ein bisschen spät"

Verstappen setzt fort: "Aber wie auch immer, ja, ich habe meine Meinung gesagt. Ich habe definitiv keinerlei Spaß mit diesen Autos. Man kann sich sein eigenes Urteil bilden, aber ich denke, wenn man sich die Onboards ansieht, sieht man genug, oder?"

Er hebt hervor, dass er vor diesen Problemen schon 2023 gewarnt hatte und die Regelhüter lange Zeit hatten, daran zu arbeiten. Laut Verstappen haben sie kaum auf die Fahrer gehört. Über die Verbesserungsvorschläge sagt Verstappen nur: "Dafür ist es jetzt wohl ein bisschen spät, oder?"

Weltmeister Norris mit Kritik

Auch der amtierende Weltmeister Lando Norris kritisiert die neuen Fahrzeuge. Er betont klar: "Wir kommen von den besten Autos, die je in der Formel 1 gebaut wurden und die am angenehmsten zu fahren waren, zu den wahrscheinlich schlechtesten. Es ist ätzend, aber man muss damit leben." Im Anschluss wird er gefragt, ob sich irgendwas gebessert hat. Nach sieben Sekunden Schweigen antwortet der Brite: "Nicht wirklich, nein."

Tombazis deutet an, dass die FIA nach dem Großen Preis von China die neuen Regeln evaluieren wird. Ob der Verband schon dann eine Verbesserung parat hat, bleibt abzuwarten.