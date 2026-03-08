Krokodil-Invasion: 100.000 Tiere überschwemmen Land

Krokodilalarm in Nordaustralien: Nach Überschwemmungen wegen starker Regenfälle hat die Polizei im Northern Territory eine Warnung ausgegeben.

"Die Krokodile sind wirklich überall", sagte der stellvertretende Einsatzleiter Shaun Gill am Sonntag.

"Bitte gehen Sie nicht ins Wasser. Unsere Botschaft ist ziemlich deutlich." In der Region gingen am Wochenende starke Regenfälle nieder. Die Stadt Katherine erlebte die schwersten Überschwemmungen seit mehr als 25 Jahren.

Überschwemmungen und Wirbelstürmen

Die Polizei brachte mehr als tausend Menschen im Northern Territory in Sicherheit, in entlegenen Ortschaften waren Hubschrauber und Flugzeuge im Einsatz. Im Norden Australiens leben Schätzungen zufolge mehr als 100.000 Krokodile. Das Northern Territory ist eine der am dünnsten besiedelten Regionen des Landes und wird oft von Extremwetter getroffen. Forschern zufolge steigt durch den Klimawandel das Risiko etwa von Buschbränden, Überschwemmungen und Wirbelstürmen.