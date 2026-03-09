Farbenfrohes "Tal des Todes": Death Valley blüht auf

Das Death Valley in Kalifornien erlebt derzeit die stärkste Superblüte seit Jahren.

Der Westen der Vereinigten Staaten hatte einen sehr feuchten Winter 2025/26. Ein altes Seebecken aus der letzten Eiszeit wurde für eine Zeit wieder mit Wasser gefüllt. Auch im Death Valley hat der Regen eine wunderschöne Spur hinterlassen.

Zum ersten Mal seit 2016 vermeldet der Death-Valley-Nationalpark die beste Superblüte. Dabei verwandelt sich die Wüste in ein buntes Blumenmeer. Im Death Valley blühen Pflanzen wie die Wüstensonnenblume (Geraea canescens), Braunaugenprimel (Chylismia claviformis) oder Sandwunderblume (Abronia) und färben das "Tal des Todes" in Gelb, Weiß oder Rosa.

Farbenfrohe Wüste

Wer das Blütenmeer selbst bestaunen will, hat laut dem Park in tieferen Lagen noch bis Mitte oder Ende März 2026 und in höheren Lagen von April bis Juni Zeit. Dafür darf die Wüste nicht von einer Hitzewelle in diesem Zeitraum heimgesucht werden. Der Höhepunkt steht sogar erst bevor, da noch nicht alle Blüten aufgegangen sind.

Nicht nur die Blüten locken Schaulustige an, sondern auch die Wasserfläche des Lake Manly. Der tiefste Punkt des Tals wird normalerweise von einer Salzkruste dominiert. Dieses Jahr reicht das Wasser an manchen Stellen bis zu den Knien.

Nationalpark mit einer Bitte

Der Nationalpark hat eine Bitte an alle Besucher. Sie sollen Rücksicht auf die Blumen nehmen und diese nicht zertreten. Dabei wird der Boden verdichtet, wodurch das Naturspektakel auf Dauer zerstört wird. Manche Bereiche hat der Park zum Schutz der Pflanzenwelt abgesperrt.

Weltweit können diese Superblüten in Wüsten entstehen. Sogar in der trockensten Wüste der Welt, der Atacama in Chile, wurden derartige Ereignisse dokumentiert. Dazu muss der Boden nur ausreichend durchfeuchtet sein. Die Pflanzen sind an den Bedingungen angepasst und blühen sehr schnell bei den passenden Bedingungen. Ihre Samen haben eine dicke Schale oder Wachsschicht. Damit können sie jahrzehntelang im Wüstenboden überleben, bis sie genug Wasser bekommen.