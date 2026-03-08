Selenskyj schickt jetzt Drohnen Richtung Nahost

Ukrainische Drohnenexperten werden nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj ab kommender Woche im Nahen Osten sein, um die Golfstaaten beim Abfangen iranischer Drohnen zu unterstützen.

"Sie werden sich die Situation anschauen und helfen", sagte Selenskyj am Sonntag bei einer Pressekonferenz nach einem Treffen mit dem niederländischen Regierungschef Rob Jetten in Kiew. "Wir hätten sehr gerne, dass das eine Chance für beide Seiten ist."

Selenskyj hatte den US-Verbündeten in der Golfregion am Dienstag angeboten, im Tausch gegen Luftabwehrraketen ukrainische Abfangdrohnen zu liefern. Die Ukraine hat einen Mangel an teuren PAC-3-Raketen aus den USA für das Patriot-Luftabwehrsystem - und befürchtet eine Verschlimmerung der Engpässe, sollte sich der Iran-Krieg in die Länge ziehen.

Russland nutzt Shahed-Drohnen fast täglich in seinem Angriffskrieg

Zugleich versuchen sich die Golfstaaten vor Angriffen mit iranischen Shahed-Drohnen zu schützen. Die Ukraine verfügt über umfangreiche Erfahrung bei der Abwehr von Kampfdrohnen dieser Bauart, da Russland sie fast täglich für seine Luftangriffe auf ukrainische Ziele nutzt. Kiew hat eine Reihe günstiger und effektiver Abfangdrohnen entwickelt.

Selenskyj argumentiert, die Abfangdrohnen würden den Golfstaaten einen besseren Schutz vor den iranischen Shahed-Drohnen bieten als Luftabwehrraketen. Bisher gibt es weder von US-Seite noch von den Golfstaaten eine offizielle Bestätigung, dass die Ukraine um Hilfe gebeten wurde.