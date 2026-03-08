Gisèle Pelicot und Tochter in Paris bejubelt

Die im Kampf gegen sexuelle Gewalt weltweit bekannt gewordene Französin Gisèle Pelicot und ihre Tochter haben zum internationalen Frauentag an einer Kundgebung in Paris teilgenommen.

Pelicot und ihre Tochter Caroline Darian wurden am Sonntag in der französischen Hauptstadt von der Menge bejubelt. "Wir werden nicht nachgeben!", rief Pelicot den Menschen zu. Insgesamt wurden in Frankreich Zehntausende Menschen zu Veranstaltungen anlässlich des Frauentags erwartet.

Pelicot hatte in einem Vergewaltigungsprozess gegen 51 Männer, unter ihnen ihr langjähriger Ehemann, ausgesagt und erreicht, dass alle verurteilt wurden. Sie hatte sich zu einem öffentlichen Gerichtsverfahren entschlossen, "damit die Scham die Seite wechselt". Damit erregte sie weltweit Aufsehen.

Auch in Spanien gingen am Sonntag Tausende Menschen auf die Straße, unter anderem in der Hauptstadt Madrid, in Barcelona, Valencia und Sevilla. Darunter waren auch mehrere Regierungsmitglieder. Regierungschef Pedro Sánchez erklärte in Onlinenetzwerken: "Wir werden nicht zulassen, dass Hass an die Stelle von Rechten tritt, und wir werden Ungleichheit nicht zur Normalität werden lassen."