Abu Dhabi
Scheichs helfen gestrandeten Touristen in Abu Dhabi

01.03.26, 17:08
Tausende Reisende sitzen seit dem Angriff der USA und Israels in Urlaubs-Hotspots im Nahen Osten fest, nun kündigt der erste Staat Unterstützung an. 

Nach Militärschlägen der USA und Israels gegen den Iran und iranischen Vergeltungsangriffen stellten viele Airlines - darunter die AUA-Mutter Lufthansa sowie die ungarische Wizz Air - ihre Verbindungen ab Samstag in die Region ein und zahlreiche Lufträume wurden aus Sicherheitsgründen geschlossen. Der Luftverkehr in großen Teilen in Nahost kam weitgehend zum Erliegen.

Tausende Reisende saßen fest oder mussten umgeleitet werden. Nach Angaben der Plattform Flightradar24 wurden laut Deutscher Presseagentur an sieben großen Flughäfen mehr als 3.400 Flüge gestrichen - darunter in Dubai, Abu Dhabi und Doha.

Die Luftfahrtbehörde der Vereinigten Arabischen Emirate kündigte eine "vorübergehende und teilweise" Sperrung des Luftraums an. In Dubai wurden alle Flüge am internationalen Flughafen DXB sowie am Al Maktoum Airport (DWC) bis auf weiteres ausgesetzt.

Emirate übernehmen Hotel-Kosten

Zumindest für die Urlauber in Abu Dhabi deutet sich nun allerdings eine erleichternde Hilfe an. Die Vereinigten Arabischen Emirate wollen die Hotelkosten der gestrandeten Touristen übernehmen. Das teilte das Ministerium für Kultur und Tourismus von Abu Dhabi am Sonntag mit.

Neben dem Flugverkehr geriet auch der Schiffsverkehr in der Golfregion ins Stocken. Das Kreuzfahrtschiff "MSC Euribia" mit mehr als 6.000 Passagieren lag Berichten zufolge in Dubai fest, eine geplante Orient-Kreuzfahrt wurde abgesagt.

Vom deutschen Anbieter TUI Cruises liegen die Kreuzfahrtschiffe "Mein Schiff 4" und "Mein Schiff 5" fest. "Die Sicherheit unserer Gäste und der Crew hat für uns jederzeit oberste Priorität", hieß es auf der Website des Anbieters. Eine planmäßige Durchführung der Reisen sei derzeit nicht verantwortbar.

