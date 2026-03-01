Messi-Kracher wegen Iran-Krieg abgesagt

Der Krieg im Nahen Osten hat nun auch erste Auswirkungen auf die Fußball-Welt.

Im Nahen Osten eskaliert die politische Lage. Nach den Angriffen Israels und der USA auf den Iran droht das Regime mit heftigen Vergeltungsschlägen und bombardiert Staaten wie Dubai, Saudi-Arabien, Bahrain oder Israel. Die regionalen Fußball-Ligen wurden schon längst unterbrochen, doch nun trifft es auch die absolute Welt-Elite.

Denn das große Giganten-Treffen des Europameisters Spanien gegen Südamerika-Meister Argentinien am 27. März wurde offiziell abgesagt. Das Finalissima hätte am 27. März in Katar steigen sollen, nun wurde es aufgrund der angespannten Lage von den Gastgebern abgesagt.

Der Hit wäre für Lionel Messi & Co. ein wichtiger Schritt bei der Vorbereitung auf die mittlerweile sehr umstrittene Weltmeisterschaft ab 11. Juni in den USA, Mexiko und Kanada. Dort trifft Argentinien am 22. Juni (ab 19 Uhr) auf die ÖFB-Auswahl von Ralf Rangnick.