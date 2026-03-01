Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Wintersport Ski Alpin - Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Wintersport
  4. Winter-Mix
  5. Snowboard
Sabine Payer
© GEPA

Parallel-RTL

Snowboard-Lady Payer vergoldet Olympia-Silber mit Weltcupsieg

01.03.26, 14:39
Teilen

Auch nach Olympia-Silber läuft's für Snowboard-Lady Sabine Payer hervorragend: Beim Parallel-Riesentorlauf (PGS) im polnischen Krynica-Zdroj feierte die Kärntnerin am Sonntag ihren 13. Weltcupsieg in einem Einzelrennen, den dritten in dieser Saison. 

Die Olympia-Zweite bezwang im Finale die Italienerin Lucia Dalmasso um 0,03 Sekunden. Olympiasieger Benjamin Karl, der am Samstag bereits im Achtelfinale gescheitert war, wurde im zweiten Rennen in Polen Vierter.

Payer eliminierte im Viertelfinale die Schweizerin Julie Zogg, im Halbfinale folgte die Deutsche Ramona Hofmeister. Im Endlauf hatte die Kärntnerin gegen die Olympia-Dritte Dalmasso knapp die Nase vorne. "Es war ein großer Kampf. Ich hatte kleine Fehler, sie auch", erklärte Payer. Der blaue Kurs, den sie als Zweite und damit besser Klassierte der Qualifikation gewählt habe, sei unten etwas einfacher gewesen. "Ich bin sehr glücklich, dass ich das genützt habe."

Olympiasieger Karl bleibt im Rennen um Kristallkugel

Im PGS-Weltcup fehlen der zweitplatzierten Payer nun 141 Punkte auf Spitzenreiterin und Vortagessiegerin Tsubaki Miki aus Japan. Gegen diese hatte sie am Samstag im Viertelfinale verloren. Karl hat im Kugelkampf etwas bessere Chancen. Der 40-Jährige, der dies in seiner aller Voraussicht nach letzten Weltcupsaison noch als Ziel ausgegeben hat, liegt 80 Punkte hinter dem Italiener Maurizio Bormolini auf Rang zwei.

In Krynica musste er sich dem Weltcup-Leader zweimal geschlagen geben - am Samstag im Achtel-, am Sonntag im Viertelfinale. Bei Olympia in dessen italienischer Heimat hatte Karl den 32-Jährigen im direkten Duell aber in die Schranken verwiesen. Im kleinen Finale hatte der in Osttirol lebende Niederösterreicher gegen den Schweizer Gino Caviezel das Nachsehen.

Die weiteren Österreicher Andreas Prommegger, Alexander Payer und Dominik Burgstaller schieden jeweils bereits im Achtelfinale aus. Arvid Auner (21.) und Fabian Obmann (29.) blieben u.a. bereits in der Qualifikation hängen. Bei den Frauen zog neben Payer nur Martina Ankele in die K.o.-Entscheidung ein, zog dort aber bereits in der ersten Runde gegen Zogg den Kürzeren. Routinier Claudia Riegler verpasste das 16er-Feld als 20. der Qualifikation.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen