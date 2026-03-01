Bezzecchi gewinnt MotoGP-Auftakt - KTM-Youngster jubelt über WM-Führung

Beim MotoGP-Auftakt-Weekend überschlugen sich die Ereignisse: Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia) triumphierte im Thailand-GP am Sonntag vor KTM-Sprintsieger Pedro Acosta (ESP), der überraschend die WM-Gesamtwertung anführt. Für die zuletzt alles dominierenden Ducati setzte es eine Mega-Pleite.

Titelverteidiger Marc Marquez schied auf dem rutschigen Kurs in Runde 21 mit Reifenschaden am Hinterrad aus, sein Bruder Alex Marquez stürzte kurz darauf. Platz 3 hinter Bezzecchi und Acosta belegte Raul Fernandez (Aprilia).

Damit war das Debakel für Ducati perfekt: Erstmals seit 88 Rennen stand kein Pilot der Italo-Kultmarke am Podest. Mit Jorge Martin (4./ESP) und Ai Ogura (5./JPN) landeten zwei weitere Aprilia-Fahrer vor dem besten Ducati-Mann Fabio Di Giannantonio (6./ITA).

Nach Sturz im Samstag-Sprint: Bezzecchi gelang Revanche

Bezzecchi, der die letzten beiden Rennen der vergangenen Saison in Abwesenheit des verletzten Weltmeisters Marc Marquez gewonnen hatte, baute seine Serie auf drei Siege aus. "Es war wichtig, zurückzuschlagen", so der Italiener, der am Tag nach dem Sprint-Sturz im Hauptrennen von Poleposition aus nichts anbrennen ließ.

Der 21-jährige Acosta freut sich über die WM-Führung und bedankt sich beim KTM-Team: "Erinnert euch, wie schwer wir es vergangenes Jahr hatten, hier überhaupt Punkte zu machen. Und dieses Jahr stehen wir zum zweiten Mal in Folge auf dem Podium. Deshalb können wir überglücklich sein."

Toprak Razgatlioglu, der erste Türke in der MotoGP, brachte es bei seinem Debüt in der Königsklasse auf der unterlegenen Yamaha auf Platz 16.

Moto3: Rammerstorfer startete mit Platz 16 in die Saison

In der Moto3 landete Leo Rammerstorfer an der 16. Stelle. Der Oberösterreicher fährt für das Team SIC58 Squadra Corse von Paolo Simoncelli, dem Vater des verstorbenen Ex-Stars Marco Simoncelli. Es siegte der Spanier David Almansa für KTM.

Weiter geht's am 21./22. März mit dem GP von Brasilien