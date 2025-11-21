Razgatlioglu beeindruckt Yamaha-Lager & Kollegen

Toprak Razgatlioglu hat bei seinem offiziellen MotoGP-Debüt auf der V4-Yamaha überzeugt. Der Türke beeindruckte beim Valencia-Test mit schneller Anpassung.

Beim offiziellen MotoGP-Test in Valencia präsentierte sich Toprak Razgatlioglu stark auf der neuen V4-Yamaha. Der Türke absolvierte 53 Runden und landete auf Platz 18, nur 1,294 Sekunden hinter der Spitze.

Borsoi von Mindset beeindruckt

Pramac-Teammanager Gino Borsoi zeigte sich überrascht: "Ich bin beeindruckt von seinem Mindset und seinem Fahrstil." Der Türke habe sich extrem schnell an die Michelin-Reifen angepasst und sein Bremsverhalten umgestellt.

Sofuoglu sieht großes Potenzial

Mentor Kenan Sofuoglu betonte: "Toprak fährt ein neues Bike, auf einer neuen Strecke, alles ist neu." Dennoch sehe man bereits, wie gut er mit dem Motorrad umgehe. Er prophezeit: "Er wird alle überraschen."

© getty

Lob von etablierten Fahrern

Fabio Quartararo zeigte sich erstaunt: "Ich war überrascht, wie schnell er heute war." Alex Rins ergänzte: "Für seinen zweiten Tag auf einem MotoGP-Bike ist das stark." Die Yamaha-Fahrer erkannten das Talent des Neulings.

Ziel für erste Saison

Sofuoglu formulierte das Ziel: "Es gibt vier Yamaha-Bikes, und wir wollen ganz oben in dieser Gruppe stehen." Der direkte Vergleich mit Quartararo soll Maßstab werden.