Nebelsuppe! Super-G in Garmisch abgeblasen
© gepa

Zu gefährlich

Nebelsuppe! Super-G in Garmisch abgeblasen

01.03.26, 12:22
Der Super-G in Garmisch-Partenkirchen fällt dem Nebel zum Opfer! Das Rennen wurde abgesagt.

Nebel hat die Durchführung des Ski-Weltcup-Super-G der Männer in Garmisch-Partenkirchen verhindert. Auch nach einigem Zuwarten wurde die Sicht auf der Kandahar nicht besser, um 12.15 Uhr entschieden sich die Organisatoren zur Absage. Der Weltverband FIS kündigte eine Information über einen möglichen Nachtrag an. Vor dem Weltcupfinale in Kvitfjell steht für die Speed-Fahrer in dieser Saison nur noch Courchevel am Programm.

Die Abfahrt am Samstag hatte der Schweizer Marco Odermatt vor seinen Landsleuten Alexis Monney und Stefan Rogentin sowie dem Oberösterreicher Vincent Kriechmayr gewonnen. Odermatt führt in der Abfahrts- und der Super-G-Wertung komfortabel

