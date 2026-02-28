Alles zu oe24VIP
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fussball WM News
Trump Infantino
Iran-Krieg

Jetzt droht das große WM-Chaos

28.02.26, 12:21
In gut drei Monaten soll der Iran in den USA ein Fußball-Turnier bestreiten. 

Die US-Streitkräfte haben einen großen Kampfeinsatz im Iran begonnen. "Unser Ziel ist es, das amerikanische Volk dadurch zu schützen, dass die unmittelbare Bedrohung durch das iranische Regime eliminiert wird", sagte Präsident Donald Trump in einem am Samstag veröffentlichten Video. Zuvor hatte Israel mitgeteilt, einen Präventivschlag gegen den Iran gestartet zu haben. Der Iran antwortete mit Raketenangriffen auf Israel und vier US-Stützpunkte in der Region.

Der neue Krieg im Nahen Osten könnte auch Auswirkungen auf die Fußball-WM im Sommer haben. Der Iran hat sich bekanntlich für das Turnier qualifiziert und würde sämtliche Partien in den USA absolvieren.

Iran
© Getty

Angesichts des neuen Krieges scheint es aber höchst unwahrscheinlich, dass das iranische Nationalteam ausgerechnet in den USA Spiele bestreitet. Eine Möglichkeit wäre, dass die FIFA die iranischen Spiele nach Kanada oder Mexiko verlegt. Wahrscheinlicher scheint es allerdings, dass der Iran gar nicht an der WM teilnimmt und durch ein anderes Team ersetzt wird. Welches Land dann nachzieht, ist vorerst aber völlig unklar.

