Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Mein Geld Meine Energie Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
Iran
© X

LIVE-Ticker

USA und Israel starten Angriff auf den Iran

28.02.26, 07:32 | Aktualisiert: 28.02.26, 08:42
Teilen

Israel hat einen Präventivschlag gegen den Iran gestartet. 

"Der Staat Israel hat einen Präventivschlag gegen den Iran gestartet, um Bedrohungen für den Staat Israel zu beseitigen", teilte der israelische Verteidigungsminister Israel Katz am Samstag mit. Laut israelischen Verteidigungskreisen war das Vorgehen mit den USA abgestimmt. Es sei monatelang vorbereitet worden. 
 

Der iranische Revolutionsführer Ayatollah Ali Khamenei wurde laut einem Regierungsvertreter an einen sicheren Ort gebracht. Khamenei halte sich nicht in Teheran auf, sagte der Vertreter am Samstag der Nachrichtenagentur Reuters. 

Khamenei
© APA/AFP/KHAMENEI.IR/-

 

Augenzeugen berichteten Reuters von mehreren Explosionen im Stadtzentrum von Teheran. Die Menschen seien in Panik davongerannt. Staatlichen Medien zufolge kam es auch zu Explosionen in anderen Stadtteilen. Auch in den iranischen Städten Isfahan, Qom, Karaj und Kermanshah wurden der Nachrichtenagentur FARS zufolge Explosionen gemeldet. 

USA am Angriff beteiligt

Der Militärschlag gegen den Iran war laut israelischen Verteidigungskreisen mit den USA abgestimmt. Die Aktion sei seit Monaten vorbereitet worden, das Datum des Angriffs stehe seit Wochen fest. Die USA sollen laut New York Times auch aktiv am Militärschlag beteiligt sein. 

trump netanyahu
© getty

Luftalarm in Israel

In Israel wurde Luftalarm ausgelöst, um die Bevölkerung vor einem möglichen Gegenschlag des Iran zu warnen, wie das israelische Militär mitteilte. Der heimische Luftraum wurde demnach für den zivilen Luftverkehr geschlossen. Er werde wieder freigegeben, "sobald es die Sicherheitslage erlaubt", teilte die Flughafenbehörde mit. 

Israel und der Iran hatten im vergangenen Juni einen zwölftägigen Luftkrieg geführt. Sowohl Israel als auch dessen Verbündeter USA warnten wiederholt, dass sie erneut zuschlagen würden, falls der Iran seine Atom- und Raketenprogramme fortsetzen sollte. Die Vereinigten Staaten und der Iran haben im Februar die Verhandlungen wieder aufgenommen, um den jahrzehntelangen Streit auf diplomatischem Wege beizulegen. Um den Druck auf den Iran zu erhöhen, haben die USA Militär in die Region verlegt, darunter Flugzeugträger. 
 

oe24 berichtet LIVE über die aktuellen Ereignisse im Nahen Osten

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
 08:40

Trump: Haben großen Kampfeinsatz im Iran begonnen

Auf Truth Social postete der US-Präsident ein 8-Minuten-Video

 08:35

Iran kündigt "vernichtenden" Gegenschlag an

Die Mullahs bereiten einen Gegenschlag vor. Die Vergeltung werde vernichtend ausfallen, so ein iranischer Vertreter zu Reuters.

 08:30

Israel greift im Iran Einrichtungen von Regime und Militär an

Ziele im ganzen Land werden angegriffen

 08:29

US-Angriffe von Luft und See aus

Wie Reuters berichtet, haben die USA den Iran von der Luft und von See aus angegriffen.

 08:25

Irak schließt Luftraum

Auch der Irak hat soeben seinen Luftraum geschlossen.

 08:15

Explosionen im ganzen Land

Nicht nur Teheran wurde angegriffen, Explosionen werden auch aus Isfahan, Karaj und Kermanshah gemeldet.

 08:14

Khamenei nicht in Teheran

Der Ober-Mullah hat die Hauptstadt verlassen und soll sich an einem sicheren Ort befinden.

Khamenei 1 © APA

 08:07

US-Botschaft in Katar verhängt Ausgangssperre

Aus Angst vor einem iranischen Gegenschlag verhängte die US-Botschaft eine Ausgangssperre für alle Mitarbeiter.

 08:02

Datum stand seit Wochen fest

Der Militärschlag gegen den Iran war laut israelischen Verteidigungskreisen mit den USA abgestimmt. Die Aktion sei seit Monaten vorbereitet worden, das Datum des Angriffs stehe seit Wochen fest.

 07:55

USA an Schlägen im Iran beteiligt

Wie die New York Times berichten, beteiligen sich die USA am ​israelischen ‌Militärschlag ​gegen den Iran.

 07:54

Israels Geheimdienst an Iraner: „Wir sind bei euch“

Der Mossad wendet sich an alle Iraner: "Wir sind bei euch, gemeinsam werden wir die glanzvollen Tage zurückbringen.“

 07:52

Sirenen-Alarm in ganz Israel

Israel befürchtet nun einen iranischen Gegenschlag. Der israelische Luftraum wurde für den zivilen Luftverkehr geschlossen.

 07:50

Explosionen in Teheran

Aus der iranischen Hauptstadt werden mehrere Explosionen gemeldet. Was genau angegriffen wurde, ist bisher unklar.

Teheran © X

 07:49

Israelischer Präventivschlag

"Der Staat Israel hat einen Präventivschlag gegen den Iran gestartet, um Bedrohungen für den Staat Israel zu beseitigen", so der israelische Verteidigungsminister Israel Katz

oe24 entdecken