Trump: Haben großen Kampfeinsatz im Iran begonnen

US-Präsident Trump: "Wir werden ihre Raketen zerstören und ihre Raketenindustrie dem Boden gleichmachen."

Washington/Teheran/Jerusalem. Die US-Streitkräfte haben nach Angaben von Präsident Donald Trump einen großen Kampfeinsatz im Iran begonnen. "Unser Ziel ist es, das amerikanische Volk dadurch zu schützen, dass die unmittelbare Bedrohung durch das iranische Regime eliminiert wird", sagte Trump in einem am Samstag auf sozialen Netzwerken veröffentlichten Video. Zuvor hatte bereits Israel mitgeteilt, einen Präventivschlag gegen den Iran gestartet zu haben. Der Iran antwortete mit Raketenangriffe auf Israel.

Der Iran entwickle Langstreckenraketen, welche die USA und andere Länder bedrohten, so Trump. "Wir werden ihre Raketen zerstören und ihre Raketenindustrie dem Boden gleichmachen." Die USA stellten zudem sicher, dass der Iran keine Atombombe erhalte. "Wir werden ihre Marine auslöschen." Einem CNN-Bericht zufolge konzentrieren sich die US-Angriffe auf militärische Ziele im Iran.

Israel: Iran beginnt Gegenangriff

Der Iran feuerte indes nach Angaben des israelischen Militärs Raketen in Richtung Israel ab. Die Luftabwehr sei aktiviert, um die Geschosse abzufangen, teilte das Militär mit. Zuvor hatte Israel laut Verteidigungsminister Israel Katz einen Präventivschlag gegen den Iran durchgeführt. Laut israelischen Verteidigungskreisen war das Vorgehen mit den USA abgestimmt. Es sei monatelang vorbereitet worden.

Israel und die USA wollen nach den Worten des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu die "existenzielle Bedrohung durch das iranische Regime" beseitigen. Der Militärschlag werde die Bedingungen schaffen, dass das iranische Volk sein "Schicksal in die eigenen Hände nehmen" könne. Man dürfe nicht zulassen, dass der Iran die Atombombe bekomme.

"Massiver und andauernder Einsatz"

US-Streitkräfte führten einen "massiven und andauernden Einsatz durch", um zu verhindern, dass durch diese "radikale Diktatur" die nationalen Sicherheitsinteressen der USA bedroht würden, sagte Trump weiters. Man werde sicherstellen, dass der Iran keine Atomwaffe haben werde. "Sie werden nie eine Atomwaffe haben", betonte er. Die iranische Führung werde bald lernen, dass man die Stärke der US-Streitkräfte nie herausfordern sollte.

Trump forderte die Revolutionsgarden, iranischen Streitkräfte und Polizeikräfte zudem auf, ihre Waffen niederzulegen. Er stellte in diesem Falle vollständige Immunität in Aussicht. Andernfalls würden sie einem sicheren Tod entgegensehen.

An das iranische Volk gewandt sagte Trump: "Die Stunde eurer Freiheit ist gekommen." Die Menschen sollten in Sicherheit bleiben und ihre Häuser nicht verlassen. Bomben würden fallen. "Wenn wir fertig sind, übernehmt eure Regierung." Das US-Militär rechnet mit einem mehrtägigen Einsatz gegen den Iran. Dies sagte ein US-Regierungsvertreter der Nachrichtenagentur Reuters.

Panik in Teheran: Massen flüchten aus der Stadt

In der Millionenmetropole Teheran bildeten sich nach den Angriffen durch Israel und die USA lange Schlangen an den Tankstellen. Massen versuchten, die Hauptstadt zu verlassen, wie Augenzeugen berichteten. Läden waren vielerorts geschlossen. Im Norden der lebendigen Metropole herrschte gespenstische Stille. Teheran ist Ziel mehrerer Angriffswellen.

Das iranische Gesundheitsministerium traf indes erste Maßnahmen. Der Rund-um-die-Uhr-Betrieb in Kliniken werde aufrechterhalten, hieß es in einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur Irna. Ebenfalls sollen landesweit ausgewählte Apotheken Tag und Nacht geöffnet sein. Ärzte und Personal im Gesundheitswesen solle sich in Bereitschaft halten. Kriegsverletzungen sollen kostenlos behandelt werden.

Der iranische Revolutionsführer Ayatollah Ali Khamenei wurde laut einem Regierungsvertreter an einen sicheren Ort gebracht. Khamenei halte sich nicht in Teheran auf, sagte der Vertreter am Samstag zu Reuters. Nach Augenzeugenberichten aus Teheran wurde unter anderem die Residenz Khameneis bei den Angriffen der USA und Israels getroffen. Aus mehreren iranischen Städten wurden am Samstag Explosionen gemeldet, so etwa aus Teheran, Isfahan, Qom, Karaj und Kermanshah.

Angriff inmitten von Verhandlungen

Die Angriffe erfolgten inmitten neuer Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran. Bereits im vergangenen Jahr hatten Washington und Teheran über das umstrittene iranische Atomprogramm verhandelt, ehe Israel den Iran angriff. Die USA schlossen sich den Luftangriffen an und bombardierten zentrale Atomanlagen. Iranische Luftstreitkräfte feuerten daraufhin ballistische Raketen auf Israel.

Die Staatsführung des Iran betonte zuletzt ihre Bereitschaft zu einem Abkommen wie auch zu einer militärischen Eskalation. Präsident Masoud Pezeshkian drohte mit einem "umfassenden Krieg", sollte etwa Khamenei attackiert werden. Khamenei selbst warnte die USA Anfang Februar: "Die Amerikaner sollen wissen, wenn sie einen Krieg vom Zaun brechen, wird es dieses Mal ein regionaler Krieg sein." Der Iran wolle keinen Krieg und werde ihn auch nicht beginnen.