Iranische Angriffe auf Israel
© APA/AFP/JACK GUEZ

Krieg in Nahost

LIVE-Ticker: Israels Armee meldet weitere Raketenangriffe des Irans

09.03.26, 06:08
Auch mehr als eine Woche nach Beginn der amerikanisch-israelischen Angriffe auf den Iran schießt die Islamische Republik weiter auf Israel.

In der Nacht meldete die israelische Armee wiederholt Raketenangriffe aus dem Iran. In der Küstenmetropole Tel Aviv und anderen Gebieten des jüdischen Staates heulten in der Nacht wieder die Sirenen. Die Luftabwehr war erneut im Einsatz, wie die das Militär auf Telegram mitteilte.

+++ Alle aktuellen Infos zum Krieg in Nahost lesen Sie hier im oe24-LIVE-Ticker +++

 06:26

Ölpreis steigt weiter, Börsen brechen ein

Der sich ausweitende Krieg zwischen den USA, Israel und dem Iran hat den Ölpreis am Montag auf den höchsten Stand seit Juli 2022 getrieben und die Aktienmärkte weltweit auf Talfahrt geschickt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent verteuerte sich in der Spitze um fast 20 Prozent auf 111,04 Dollar. Die Furcht vor Lieferengpässen, steigender Inflation und höheren Zinsen ließ die Anleger aus Aktien flüchten und trieb sie in den als sicher geltenden US-Dollar.

 06:25

Israelische Armee setzt Angriffe auf Iran und im Libanon fort

Israels Armee setzt ihre Angriffe auf Ziele im Iran und im Libanon fort. Die Luftwaffe habe eine neue Welle an Attacken gegen Infrastruktur der iranischen Führung im Zentrum des Landes begonnen, teilte die Armee in der Nacht auf Montag mit. Zudem sei Infrastruktur der mit dem Iran verbündeten Hisbollah-Miliz in der libanesischen Hauptstadt Beirut angegriffen worden. Indes gab die Armee Entwarnung für die eigene Bevölkerung, nachdem der Iran Raketen auf Israel gefeuert hatte.

 06:25

Über 30 Verletzte nach iranischem Drohnenangriff auf Bahrain

Bei einem iranischen Angriff auf die Insel Sitra in Bahrain sind nach bahrainischen Regierungsangaben mindestens 32 Menschen verletzt worden. Mindestens vier Menschen seien bei dem Drohnenangriff am frühen Montagmorgen schwer verletzt worden, unter diesen Schwerverletzten seien auch Kinder, teilte das Innenministerium laut einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur mit. Alle Verletzten seien Bürger des Königreichs.


In Sitra seien zudem mehrere Häuser in Sitra bei einem Angriff beschädigt worden. Journalisten der Nachrichtenagentur AFP hörten zwei laute Explosionen auf der Insel.

 06:18

Raketenangriff auf Israel nach Machtübernahme von Khamenei-Sohn

Kurz nach der Ernennung von Mojtaba Khamenei zum Nachfolger seines Vaters als oberster Anführer des Iran hat Teheran Israel mit Raketen angegriffen. "Iran hat unter (...) Mojtaba Khamenei die erste Welle von Raketen auf die besetzten Gebiete abgefeuert", berichtete der staatliche Sender Irib am Montag auf Telegram. Der Sender veröffentlichte ein Foto eines Projektils, das die Aufschrift "Auf Ihren Befehl Sayyid Mojtaba" trug. Sayyid ist ein Ehrentitel im schiitischen Islam.


In der Nacht auf Montag meldete auch die israelische Armee wiederholt Raketenangriffe aus dem Iran. In der Küstenmetropole Tel Aviv und anderen Gebieten des jüdischen Staates heulten in der Nacht die Sirenen. Die Luftabwehr war im Einsatz, wie das Militär auf Telegram mitteilte.


Angriffe auch am Sonntag


Der Iran hatte bereits zuvor am Sonntag nach eigenen Angaben Angriffe auf Ziele in Israel sowie auf US-Stützpunkte in der Golfregion gestartet. Es seien "Raketen der neuen Generation" in Richtung Tel Aviv, der Negev-Wüste und auf Luftwaffenstützpunkte der USA in der Region abgefeuert worden, hieß es am in einer von iranischen Medien verbreiteten Erklärung der Revolutionsgarden.

