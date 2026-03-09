LIVE-Ticker: Israels Armee meldet weitere Raketenangriffe des Irans

Raketenangriff auf Israel nach Machtübernahme von Khamenei-Sohn

Kurz nach der Ernennung von Mojtaba Khamenei zum Nachfolger seines Vaters als oberster Anführer des Iran hat Teheran Israel mit Raketen angegriffen. "Iran hat unter (...) Mojtaba Khamenei die erste Welle von Raketen auf die besetzten Gebiete abgefeuert", berichtete der staatliche Sender Irib am Montag auf Telegram. Der Sender veröffentlichte ein Foto eines Projektils, das die Aufschrift "Auf Ihren Befehl Sayyid Mojtaba" trug. Sayyid ist ein Ehrentitel im schiitischen Islam.





In der Nacht auf Montag meldete auch die israelische Armee wiederholt Raketenangriffe aus dem Iran. In der Küstenmetropole Tel Aviv und anderen Gebieten des jüdischen Staates heulten in der Nacht die Sirenen. Die Luftabwehr war im Einsatz, wie das Militär auf Telegram mitteilte.





Angriffe auch am Sonntag





Der Iran hatte bereits zuvor am Sonntag nach eigenen Angaben Angriffe auf Ziele in Israel sowie auf US-Stützpunkte in der Golfregion gestartet. Es seien "Raketen der neuen Generation" in Richtung Tel Aviv, der Negev-Wüste und auf Luftwaffenstützpunkte der USA in der Region abgefeuert worden, hieß es am in einer von iranischen Medien verbreiteten Erklärung der Revolutionsgarden.