Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Mein Geld Meine Energie Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Kultur
„La clemenza“: Premiere für unbequeme letzte Mozart-Oper
© Marcella Ruiz-Cruz

Klassik-Highlight

„La clemenza“: Premiere für unbequeme letzte Mozart-Oper

Von
06.03.26, 11:31
Teilen

Mozarts letzte Oper, „La clemenza di Tito“ gilt als Rarität und soll ab Montag (9. März) in der Staatsoper auch „Antwort auf eine korrumpierte Politik der Gegenwart“ geben. 

„Ehrgeiz. Machtgier. Überhaupt eine große Gier nach allem. Sie will geliebt werden, sie will, dass die Menschen zu ihr aufschauen. Und sie möchte die Macht haben und alles bestimmen können!“ Hanna-Elisabeth Müller, die als Vitella die Mitregentschaft von Tito (Kathleho Mokhoabane ) für sich beansprucht und seinen Freund Sesto (Emily D’Angelo) zu Mord und Aufruhr anstiftet, gibt die Direktiven zum Mozart-Hit „La clemenza di Tito“, der am Montag (9. März) in der Inszenierung von Jan Lauwers und unter dem Dirigat von PabloHeras-Casado in der Staatsoper zur Premiere kommt.

„La clemenza“: Premiere für unbequeme letzte Mozart-Oper
© Marcella Ruiz-Cruz

„La clemenza“: Premiere für unbequeme letzte Mozart-Oper
© Marcella Ruiz-Cruz

Mozarts letzte Oper, ein Werk über Freundschaft und Verrat, Politik und Liebe und die Frage nach einem gerechten und guten Herrscher, gilt als Opern-Rarität und wurde erst 44 Mal am Ring aufgeführt. Zuletzt im September 2023.

„La clemenza“: Premiere für unbequeme letzte Mozart-Oper
© Marcella Ruiz-Cruz

„La clemenza di Tito ist für mich eine poetische Antwort auf eine korrumpierte Politik der Gegenwart“ kleidet Lauwers, der auch für Bühne und Choreografie verantwortlich zeichnet, die Mozarts Oper in mehrdeutige Bilder, sowie eine Auseinandersetzung mit Mensch und Macht: “Mozart wollte echte Personen zeigen, echte Situationen, echtes Leben.«

„La clemenza“: Premiere für unbequeme letzte Mozart-Oper
© Caro Lenhart

Lauwers (o.) liefert unbequeme "La clemenza"

„La clemenza“: Premiere für unbequeme letzte Mozart-Oper
© Marcella Ruiz-Cruz

Deshalb setzt Lauwers bei seiner auch auf Live-Video-Zuspielungen und eine Titelpartie, die im Rollstuhl sitzt. „Das macht Kunst aus! Man muss es sich unbequem machen“

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen