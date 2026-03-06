Alles zu oe24VIP
Vorsicht, nicht schon jetzt! Wann Sie Ihre Balkonblumen pflanzen sollten
© Getty Images

Zu früh ins Freie

Vorsicht, nicht schon jetzt! Wann Sie Ihre Balkonblumen pflanzen sollten

06.03.26, 12:50
Der Frühling ist endlich da, die Sonne lockt, und die Gartencenter in Österreich sind voll mit bunten Blumen für Balkon und Terrasse. Doch Vorsicht: Wer jetzt schon Geranien, Petunien oder Kräuter ins Freie pflanzt, riskiert einen herben Rückschlag für seine Pflanzenpracht.

Auch wenn die Temperaturen tagsüber angenehm sind, kann es nachts noch immer frösteln – vor allem in höheren Lagen Österreichs oder bei klaren Nächten. Die sogenannten Eisheiligen Mitte Mai gelten nach wie vor als entscheidender Richtwert: Wer seine Pflanzen vorher ins Freie setzt, riskiert Frostschäden und den Verlust ganzer Balkonbeete.

© Getty Images
© Getty Images

Vorsicht beim Vorziehen

Viele Hobbygärtner ziehen ihre Pflanzen bereits drinnen auf der Fensterbank vor. Das ist grundsätzlich sinnvoll, doch die Zeit drinnen kann die Pflanzen empfindlicher machen, wenn sie zu früh nach draußen kommen. Ein vorsichtiges Abhärten – also schrittweises Gewöhnen an Sonne und Wind – schützt vor Schock und Frost.

Tipps für sichere Balkonpflanzung

  • Warten Sie auf die Eisheiligen: Mitte Mai ist die klassische Zeit, um frostempfindliche Pflanzen ins Freie zu setzen.
  • Standort prüfen: Südbalkon = Sonne, Nord/Ost = Schattenpflanzen.
  • Regelmäßig gießen und düngen: Aber keine Staunässe!
  • Abgeblühte Blüten entfernen: So fördern Sie neue Blüten und eine längere Blühperiode.

© Getty Images
© Getty Images

Fazit

Auch wenn das Wetter verlockend ist, sollten Balkonpflanzen jetzt noch nicht ins Freie. Geduld zahlt sich aus – die Pflanzen danken es mit einer längeren Blütezeit und weniger Stress. Wer die Eisheiligen abwartet, hat die besten Chancen auf eine bunte und gesunde Balkonpracht.

