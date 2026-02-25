Turbo-Frühling: 20 Grad im Anmarsch

Am Freitag wird es frühlingshaft: Die Temperaturen können an der föhnigen Alpennordseite sogar an die 20 Grad erreichen.

Heute bringt ein Hochdruckeinfluss recht verbreitet ungestört sonniges Wetter. Anfangs gibt es aber ein paar Nebelfelder, die sich allerdings meist rasch auflösen. Der Wind weht nur schwach.

Frühtemperaturen minus 4 bis plus 4 Grad, Tageshöchsttemperaturen 9 bis 17 Grad.

Hochdruckeinfluss dauert an

Der Hochdruckeinfluss dauert auch am Donnerstag noch an und der Sonnenschein überwiegt. Ein paar Nebelfelder, die es noch in der Früh und am Vormittag gibt, lösen sich bald auf, tagsüber ziehen nur ein paar dünne Wolkenfelder über den Himmel. Der Wind weht schwach aus zusehends südlichen Richtungen.

Frühtemperaturen meist minus 4 bis plus 4 Grad, Tageshöchsttemperaturen 9 bis 18 Grad mit den höchsten Werten im Rhein- und Inntal.

Bis zu 20 Grad am Freitag

Am Freitag ist abnehmender Hochdruckeinfluss wetterbestimmend. Lokale Frühnebelfelder vor allem im Donauraum und im Südosten lösen sich rasch auf. In den meisten Landesteilen scheint von der Früh weg die Sonne nahezu ungestört. Lediglich harmlose Schleierwolken zieren den Himmel. Es bleibt also trocken. Der Wind weht nur schwach.

Frühtemperaturen minus 5 bis plus 4 Grad, Tageshöchsttemperaturen 10 bis 18 Grad, an der föhnigen Alpennordseite sind sogar 20 Grad möglich.

So wird das Wetter am Wochenende

Samstag: In den Morgenstunden des letzten Februartages ist vor allem im Südosten und im Donauraum mit Nebelfeldern zu rechnen. Bis Mittag lösen sich diese auf und am Nachmittag dominiert der Sonnenschein. Überall sonst ist es von der Früh weg strahlend sonnig. Im Laufe des Tages machen sich aber im Westen Wolken einer Störungszone bemerkbar und am Abend beginnt es in Vorarlberg zu regnen, berichtet der Wetterdienst "GeoSphere Austria".

Frühtemperaturen minus 4 bis plus 6 Grad, Tageshöchsttemperaturen 11 bis 16 Grad, mit Sonne sogar etwas mehr.

Am Sonntag beginnt der meteorologische Frühling vor allem an der Alpennordseite zwischen dem Flachgau und dem Waldviertel mit einigen Restwolken und letzten Regentropfen einer schwachen Störungszone. Spätestens ab Mittag geht es hier aber trocken und mit nahezu ungestörtem Sonnenschein weiter.

Frühtemperaturen minus 2 bis plus 5 Grad, Tageshöchsttemperaturen 11 bis 16 Grad.