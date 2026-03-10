So schön blüht nur die Wachau

Wenn die Marillenblüte die Landschaft in ein zartes Pastell taucht, erwacht in der Wachau die Lust auf Entdeckung. Die Region präsentiert sich pünktlich zum Saisonstart als Erlebnis aus Natur, Kultur und Kulinarik.

Mit dem Frühlingsticket und der Tageskarte Wachau gibt es günstige Alternativen zur Anreise mit dem eigenen Auto.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner: „Die Marillenblüte ist jedes Jahr der stimmungsvolle Auftakt für die neue Tourismussaison in der Wachau. Wenn tausende Marillenbäume in voller Blüte stehen, zeigt sich das UNESCO-Welterbe von seiner schönsten Seite und zieht Gäste aus dem In- und Ausland an. Gemeinsam mit der Öffnung unserer Ausflugsziele und dem international renommierten wachau GOURMETfestival wird der Frühling zu einem besonderen Gesamterlebnis. Die Wachau ist damit nicht nur ein kulturelles Aushängeschild, sondern eine zentrale Säule der Tourismuswirtschaft Niederösterreichs, deren Erfolg weit über die Landesgrenzen hinausstrahlt.“

Schienen, Schiffe und sanfte Mobilität

Die Wachaubahn startet am 13. März mit ihrer Fahrt durch das Welterbe Wachau. Zuerst fährt sie an den Wochenenden (Freitag–Sonntag), ab dem 24. April ist sie dann täglich im Einsatz. Kurze Zeit später, am 28. März, heißt es auch bei der DDSG Blue Danube wieder „Leinen los!“, wenn die Schifffahrt die Saison offiziell eröffnet. Für die individuelle Erkundung steht das bewährte Nextbike-System bereit – der unkomplizierte Radverleih - perfekt für die erste sportliche Tour durch die blühende Wachau.

Damit der Genuss in der Natur stressfrei bleibt, bietet die Region im Frühjahr ein attraktives Mobilitätspaket. Das Frühlingsticket Wachau ist die perfekte Lösung für alle, die das Auto stehen lassen und die erwachende Landschaft vom Zug, Bus oder der Fähre aus erleben möchten. Es gilt jeweils für einen Tag im Zeitraum von 13. März bis 26. April 2026 und kostet 14 Euro (Kinder und Jugendliche 7 Euro). Wer außerhalb der Aktionszeiträume unterwegs ist, nutzt das Tagesticket Wachau für nur 12 Euro (Kinder und Jugendliche 6 Euro). Es gilt das ganze Jahr über für den öffentlichen Busverkehr und die Donau-Fähren. Nähere Infos: www.vor.at

Kulturjuwele öffnen ihre Tore

Auch die architektonischen Wahrzeichen der Region kehren aus der Winterpause zurück:

· Stift Göttweig: Empfängt bereits ab Anfang März wieder Gäste auf dem „Göttweiger Berg“.

· Burgruine Aggstein: Die Mittelalterburg öffnet am 21. März ihre Pforten.

· Stift Dürnstein & Stift Melk: Die barocken Meisterwerke folgen am 28. bzw. 29. März und vervollständigen das kulturelle Angebot.

· Kunstmeile Krems: Ab 14. März präsentiert die Landesgalerie NÖ eine umfassende museale Werkschau von Inge Dick. Ab 13. März startet das museumkrems mit einem vielfältigen Sonderausstellungs- und Veranstaltungsprogramm, das historische und zeitgenössische Perspektiven verbindet.

Naturschauspiel Marillenblüte

Wenn sich die Knospen der rund 100.000 Marillenbäume öffnen, erstrahlt das Weltkulturerbe in einem zarten Rosa. Besonders beeindruckend ist die Marillenblüte bei einer Wanderung in der größten Marillenanbau-Gemeinde Rossatz-Arnsdorf. Die Marillenmeile besteht aus sieben Etappen, von St. Johann im Mauerthale bis Rossatzbach, und führt durch prachtvolle Marillengärten. Wer mehr über die Arbeit im Marillengarten oder die Baumblüte erfahren möchte, ist am Marillenerlebnisweg der Familie Aufreiter in Krems-Angern genau richtig.

Wann die Marillen nun genau blühen, kann auf der Webseite www.marillenbluete.at nachgelesen werden. Eine eigene Webcam ermöglicht es Interessierten, den aktuellen Fortschritt der Marillenblüte genau zu beobachten und so einen geeigneten Termin für eine Reise in die Wachau zu wählen. Der Folder „Wachauer Marillenblüte“ bietet ebenfalls alle wichtigen Informationen, wie die genauen Haltestellen oder Marillenanbau-Gemeinden. Er liegt in den Wachau-Gemeinden und den Infostellen zur freien Entnahme auf oder kann online heruntergeladen werden.

Übrigens gibt es in Krems und in der Wachau eigene Fest rund um die Marillenblüte:

· Marillenblütemarkt in Krems (27.-28. März & 3.-4. April)

· Marillenblütefeste in Arnsdorf und Mühldorf. (Termine für beide Feste werden noch bekannt gegeben).

Donau Niederösterreich Geschäftsführer Bernhard Schröder: „Klimafreundliche Mobilität ist der Schlüssel für einen zukunftsfähigen Tourismus in unserer Region. Das Frühlingsticket Wachau zeigt, wie einfach nachhaltiges Reisen sein kann: Ein Ticket, alle Möglichkeiten und volle Konzentration auf das Erlebnis Natur, ganz ohne Stress im Straßenverkehr. Dieses Angebot ist ein starkes Signal für die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen der NÖVOG, den Welterbegemeinden und unserer Tourismusdestination.“

Sportlich aktiv und kulinarisch auf Weltniveau

Für jene, die den Frühling aktiv begrüßen wollen, bieten die Mountainbike-Strecken rund um den Jauerling oder der Welterbesteig Wachau Touren mit beeindruckenden Panoramablicken und unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Wer nach der Bewegung den feinen Genuss sucht, kommt am wachau GOURMETfestival nicht vorbei: Noch bis zum 29. März gastieren internationale Spitzenköche in der Region und zelebrieren gemeinsam mit den heimischen Winzern die kulinarische „Königsklasse“.