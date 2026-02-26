Gefahr im Februar: Diese häufigen Fehler ruinieren Ihren Garten!

Die ersten warmen Sonnenstrahlen locken uns nach draußen und die Lust aufs Gärtnern steigt. Am liebsten wollen wir sofort loslegen und den Garten auf Vordermann bringen. Doch Vorsicht: Wer jetzt voreilig zur Schaufel greift, riskiert ein böses Erwachen.

Die Sonne scheint, der Schnee ist geschmolzen, die Vögel zwitschern und wir wollen nur eines: Raus ins Grüne. Doch der Schein trügt. Wer jetzt übereilt handelt oder wichtige Aufgaben verschläft, blickt im Sommer auf vertrocknete Pflanzen und einen braunen Rasen. Damit Ihr Garten zu einem prächtigen Paradies heranwächst, decken wir die häufigsten Fehler auf und zeigen Ihnen, was Sie stattdessen tun sollten.

Fehler 1: Kübelpflanzen zu früh ins Freie stellen

© Getty Images

Die Sehnsucht nach mediterranem Flair auf der Terrasse ist groß. Doch wer Oleander, Zitrusbäumchen oder Bougainvilleen jetzt schon aus dem Winterquartier holt, spielt mit dem Feuer – beziehungsweise mit dem Eis. Im Februar und März lauert weiterhin höchste Frostgefahr. Kalte Nächte oder Spätfröste können Ihren kälteempfindlichen Lieblingen erheblichen und oft irreparablen Schaden zufügen. Geduld zahlt sich aus! Warten Sie mit dem Rausstellen frostempfindlicher Topfpflanzen noch bis Mitte Mai, wenn die Eisheiligen vorüber sind.

Fehler 2: Ungeduld bei der Aussaat

Der größte Fehler bei der Februar-Aussaat? Die Unterschätzung der Kälte. Wer in der Hoffnung auf einen Wachstumsvorsprung zu früh aussät, riskiert Keimschäden oder totale Ernteausfälle. Die Februarwitterung ist schlichtweg zu unberechenbar. Die Bodentemperatur muss konstant über 5 Grad Celsius liegen, bevor Sie überhaupt an kältetolerante Arten wie Spinat oder Erbsen denken. Verzichten Sie niemals auf Schutzvorkehrungen! Vlies, Tunnelfolie oder Frühbeetaufsätze sind wahre Wundermittel.

Fehler 3: Wasserleitungen ignorieren

Nach dem Winter vergessen viele Gartenbesitzer, ihre Bewässerungssysteme zu checken. War noch gefrorenes Wasser in Schläuchen oder Rohren, sind diese möglicherweise unbemerkt geplatzt. Das böse Erwachen kommt dann beim ersten Aufdrehen des Wasserhahns. Gehen Sie jetzt auf Inspektionstour! Kontrollieren Sie alle Leitungen, Hähne und Sprinkler frühzeitig auf Risse und reinigen Sie Ihre Regentonnen von angesammeltem Schmutz, um im Frühjahr davon zu profitieren.

Fehler 4: Den Rasen seinem Schicksal überlassen

© Getty Images

Der Winter hat dem Grün ordentlich zugesetzt. Moos und Filz breiten sich schleichend aus, kahle Stellen zieren das Bild. Wer jetzt untätig bleibt, gibt dem Unkraut freie Bahn und riskiert eine dauerhaft schwache Grasnarbe. Sobald der Boden trocken ist, heißt es: Vertikutieren und Düngen! Ein organischer Dünger sorgt für eine gesunde Basis, während regelmäßiges Mähen in den nächsten Wochen das Wachstum ordentlich ankurbelt.

Das dürfen (und sollten) Sie jetzt tun

Ran an die Schere!

Jetzt ist die ideale Zeit für den Gehölzschnitt. Bäume und Sträucher befinden sich noch in der Ruhephase und ohne ihr Laub lässt sich die Struktur perfekt beurteilen, um den richtigen Schnitt zu setzen. Auch Obstbäume freuen sich jetzt über einen Rückschnitt.

Frühjahrsputz

Befreien Sie Beete und Rasenflächen von altem Laub und Unrat. Das sieht nicht nur ordentlicher aus, sondern beugt auch Pilzkrankheiten vor.

Farbtupfer setzen

Sie können jetzt wunderbar Zwiebelblumen pflanzen, um die ersten bunten Vorboten des Frühlings in Ihrem Garten willkommen zu heißen.