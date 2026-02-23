Alles zu oe24VIP
Diese Arbeiten im Garten sollten Sie jetzt unbedingt erledigen
© Getty Images

Frühlingsstart

Diese Arbeiten im Garten sollten Sie jetzt unbedingt erledigen

23.02.26, 10:47
Der Frühling steht vor der Tür und damit beginnt auch die Gartensaison. Wer bald Beete vorbereitet, erste Gemüsesorten aussät und Rasen sowie Pflanzen richtig pflegt, legt den Grundstein für einen blühenden Garten im Sommer. 

Die Tage werden länger, die ersten Sonnenstrahlen fühlen sich endlich wieder nach Frühling an und genau jetzt beginnt auch offiziell die Gartensaison. Anfang März ist der perfekte Zeitpunkt, um den Garten aus dem Winterschlaf zu holen und die Grundlage für eine erfolgreiche Saison zu legen. Denn wer jetzt vorbereitet, spart sich später viel Arbeit und wird im Sommer mit gesunden Pflanzen, kräftigem Gemüse und einem dichten Rasen belohnt.

Diese Arbeiten im Garten sollten Sie jetzt unbedingt erledigen
© Getty Images

Beete vorbereiten & Boden fit machen

Nach dem Winter brauchen Beete vor allem eines: Luft und Nährstoffe.

Diese Arbeiten im Garten sollten Sie jetzt unbedingt erledigen
© Getty Images

Jetzt sollten Sie:

  • Laub und abgestorbene Pflanzenreste entfernen
  • Unkraut gründlich beseitigen
  • den Boden vorsichtig auflockern
  • Kompost oder organischen Dünger einarbeiten

Der Kompost wirkt wie ein natürlicher Energie-Booster für den Boden und sorgt dafür, dass Pflanzen später optimal wachsen können. 

Erste Gemüsesorten aussäen

Robuste Gemüsesorten vertragen die noch kühlen Temperaturen problemlos und können bereits jetzt ins Freiland. 

Diese Arbeiten im Garten sollten Sie jetzt unbedingt erledigen
© Getty Images

Geeignet für die März-Aussaat sind: 

  • Radieschen
  • Spinat
  • Möhren
  • Zwiebeln 

Diese Pflanzen lieben die kühle Frühjahrsphase und starten besonders kräftig, wenn sie früh gesät werden.

Vorkultur auf der Fensterbank starten

Wärmeliebende Pflanzen brauchen einen Vorsprung, deshalb beginnt ihre Reise jetzt im Haus.

Diese Arbeiten im Garten sollten Sie jetzt unbedingt erledigen
© Getty Images

Ideal zum Vorziehen:

  • Tomaten
  • Paprika
  • Kräuter

Ein heller Fensterplatz reicht meist aus. Wichtig ist gleichmäßige Feuchtigkeit und ausreichend Licht, damit die Jungpflanzen stabil wachsen. 

Rückschnitt: Jetzt, aber mit Timing

Diese Arbeiten im Garten sollten Sie jetzt unbedingt erledigen
© Getty Images

Auch im März steht der erste Rückschnitt an:

  • abgestorbene Staudenreste entfernen
  • Ziergräser zurückschneiden

Bei Rosen gilt jedoch eine bekannte Gartenregel: Erst schneiden, wenn die Forsythien blühen. Dann ist die Frostgefahr meist vorbei. 

Rasenpflege nach dem Winter

Hat der Rasen kahle Stellen oder viel Moos? Jetzt ist der richtige Moment für die Regeneration.

Diese Arbeiten im Garten sollten Sie jetzt unbedingt erledigen
© Getty Images

Bei trockener Witterung:

  • Rasen vertikutieren
  • Moos entfernen
  • kahle Stellen nachsäen
  • anschließend düngen

So bekommt die Grasfläche wieder Luft und wächst dichter nach. 

Teich nicht vergessen

Wer einen Gartenteich besitzt, sollte ihn ebenfalls frühlingsfit machen:

  • Laubreste entfernen
  • Schutznetze abnehmen
  • abgestorbene Pflanzenteile entfernen

So kann sich das biologische Gleichgewicht wieder stabilisieren. 

 

Wer bald die Beete vorbereitet, aussät und zurückschneidet, sorgt dafür, dass der Garten in wenigen Wochen richtig durchstarten kann.

