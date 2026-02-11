Nächster "Nanny-Alarm" vor dem Opernball

Am Mittwoch steht für Us-Schauspielerin Fran Drescher der erste öffentliche Auftritt am Programm.

Bereits am Montag kam Schauspielerin Fran Drescher aus den USA in Wien an. Empfangen wurde Drescher von Mörtel-Tochter Jacqueline Lugner - traditionsgemäß mit einem Blumenstrauß - am Flughafen in Wien. Das war der bislang einzige öffentliche Termin für den US-Star. Gemeinsam mit Ex-Ehemann Peter Marc Jacobson und gönnte sich bis Mittwoch eine Auszeit. Bis dahin stand ein umfassendes Kulturprogramm für „Die Nanny“ auf dem Programm - abseits der Öffentlichkeit.

Jacqueline Lugner mit Fran Drescher und Marc Jacobson © Tischler

Großes Kino im Einkaufszenturm

Einen Tag vor dem Opernball steht ihr nächster öffentlicher Auftritt am Programm. Um 16 Uhr wird sich Fran Drescher in der Lugner City zum großen "Gemma Nanny Schauen" einfinden. Bereits gegen Mittag versammelten sich die ersten Fans im Shopping Center, um einen guten Platz zu ergattern. Pressekonferenz wie zu Zeiten von Richard Lugner wird es auch heuer keine geben. Stattdessen steht eine "Fragestunde" mit einem Moderator auf dem Programm. Autogramm-Jäger kommen ebenfalls wieder auf ihre Rechnung. Zwar wird "Die Nanny" selbst keine Autogramme schreiben, aber während ihres Auftritts werden bereits vorgefertigte Autogrammkarten an die Fans verteilt.

"Nanny" in Traumrobe

Fran Drescher © Tischler

Am Donnerstag steht für Drescher ein umfassendes Beauty- und Styling-Programm am Plan, bevor sie sich den Medien gegen 18 Uhr erstmals in ihrer Opernball-Robe präsentieren wird. Danach wird im Grand Hotel im kleinsten Kreis diniert, bevor es mit Limousine und Bodyguards in die Staatsoper geht. Spannend bleibt auch, ob Fran Drescher ein Tänzchen am Opernball wagen wird. In der Vergangenheit war der Tanz des Stargasts mit Richard Lugner Tradition. Vielleicht kann bei Drescher diese Rolle jetzt Leo Lugner übernehmen...