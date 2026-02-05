Alles zu oe24VIP
Nach 18 Jahren

Sensations-Rückkehr: Weimann wieder bei Rapid

05.02.26, 19:02
Nach fast zwei Jahrzehnten kehrt Andreas Weimann wieder zu Rapid zurück. Der 34-Jährige kommt auf Leihbasis bis Saisonende von Derby County nach Hütteldorf und wird künftig die Rückennummer 26 tragen.

Wien. Jetzt ist es fix: Andreas Weimann (34) ist zurück in Hütteldorf. Nach fast zwei Jahrzehnten wird er wieder seine Fußballschuhe im grün-weißen Trikot des SK Rapid schnüren. Der 34-Jährige kommt auf Leihbasis bis Saisonende von Derby County nach Hütteldorf und wird künftig die Rückennummer 26 tragen, gibt Rapid in einer Aussendung bekannt.

Andreas Weimann hat am Donnerstag alle sportmedizinischen Untersuchungen absolviert. "Da ich nicht dachte, dass ich noch einmal auf Klubebene in Österreich spielen werde, freue ich mich umso mehr, dass dies nun bei meinem Jugendverein möglich ist", sagt der Offensivspieler. 

Weimann: "Hundertprozentiger Einsatz für die grün-weißen Farben"

Weimann weiter: "Ich möchte der Mannschaft so rasch wie möglich helfen und werde vom ersten Tag an mit hundertprozentigem Einsatz für die grün-weißen Farben bereit sein. Bei Rapid wurde der Grundstein für meine internationale Karriere gelegt, dafür war ich immer dankbar und hoffe, dass ich nun einiges zurückgeben kann."

Katzer: "Echte Verstärkung für uns"

Geschäftsführer Markus Katzer sagt zum aktuellen Neuzugang: "Ich bin überzeugt, dass er sehr rasch eine echte Verstärkung für uns sein wird und hoffe, dass er es mit guten Leistungen im grün-weißen Dress auch noch in die rot-weiß-rote Auswahl für die anstehende Weltmeisterschaft schaffen wird."

Premier-League-Debüt 2011

Im Sommer 2007 wechselte der damals knapp 16-jährige Andreas Weimann aus der SK Rapid Akademie in den Nachwuchs des Aston Villa Football Club, seither ist der am 5. August 1991 geborene Wiener in England engagiert. Der 26-fache ÖFB-Internationale debütierte am 14. August 2011 in Birmingham in der Premier League und wenige Tage später ausgerechnet in Wien-Hütteldorf im Rahmen der UEFA Europa League-Qualifikation auch auf der internationalen Klub-Bühne.

Seither wurde der Offensivspieler zu einer wahren Konstante im englischen Klubfußball. Für insgesamt sieben Klubs, neben Aston Villa (129 Spiele/24 Tore) für seinen bisherigen Verein Derby County (115/10), Bristol City (216/51), Blackburn Rovers (34/9), Watford FC (22/4), Wolverhampton Wanderers (21/3) und West Bromwich Albion (13/2). Damit kann Andreas Weimann auf die geballte Erfahrung von 550 Pflichtspielen (103 Tore) in den beiden höchsten englischen Spielklassen, den traditionsreichen Pokalbewerben FA- und League-Cup sowie das erwähnte Europacupspiel zurückblicken.

