Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Wintersport Ski Alpin - Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Wintersport
  4. Ski Alpin
  5. Hahnenkammrennen in Kitzbühel
Babinsky Kriechmayr
© GEPA

Speed-Alarm

Historisches Debakel: ÖSV-Abfahrer so schlecht wie noch nie!

24.01.26, 13:48
Teilen

Die ÖSV-Abfahrer erlebten beim 86. Hahenkammrennen ein historisches Debakel.

Die einstige Ski-Nation Österreich hinkt den eigenen Erwartungen um Kilometer hinterher. Während sich die Spitzenfahrer bei der Abfahrt in Kitzbühel einen Hundertstel-Krimi boten, muss man weit nach unten schauen, um einen rot-weiß-roten Fahrer in der Ergebnisliste zu finden.

Das schlechteste Kitz-Ergebnis aus heimischer Sicht war 2017, als Matthias Mayer auf Platz 8 landete. Doch heuer wurde dieser Negativ-Rekord um Welten übertroffen. Vincent Kriechmayr landete heuer nur auf Platz 13. Noch deutlicher wird die Sache, wenn man auf die Rückstände schaut. Mayer fehlten vor neun Jahren 0,76 Sekunden auf den Sieg und nur 0,43 Sekunden auf das Podest.

"Das ist ein schwerer Tag für uns", fasste ORF-Experte Armin Assinger ernüchtert zusammen. Denn auf den drittplatzierten Maxence Muzaton fehlen Vinc schon 1,09 Sekunden, auf den Sensations-Sieger Giovanni Franzoni sogar 1,48 Sekunden.

Abfahrts-Krise immer schlimmer

Doch die Abfahrts-Krise hat sich schon lange angekündigt. 1.046 Tage lang müssen Kriechmayr & Co. auf einen Sieg warten. Das war ab 15. März 2023 beim Weltcup-Finale in Soldeu, als Vincent Kriechmayr seinen vierten Saison-Sieg in der Königs-Disziplin feiern konnte. Noch schlimmer ist es, dass seitdem der Oberösterreicher den einzigen Podestplatz für einen Österreicher am 17. Februar in Kvitfjell holen konnte.

 

 

 

Doch ausgerechnet vor dem Saison-Highlight, den Olympischen Spielen in Italien, schrillen nun die Alarmglocken. 2014 konnte Matthias Mayer Gold in Sotschi holen, vier Jahre später in Pyeongchang ging man leer aus und 2022 in Peking konnte Mayer immerhin Bronze holen.

Wenig Hoffnungen auf Wunder

Doch die Hoffnungen auf ein Gold-Wunder am 7. Februar auf der legendären Stelvio sind mehr als gering. Einerseits ist es mittlerweile fünf Jahre her, dass ein ÖSV-Athlet Gold bei einem Groß-Event holte. 2021 in Cortina d"Ampezzo war es Kriechmayr, der sich zum Doppel-Weltmeister krönte.

ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober wollte die Situation nicht so schlimm darstellen und verwies zumindest auf den dritten Platz am Vortag im Super-G. Dennoch gab sie im ORF-Interview zu, dass man von einer Favoritenrolle weit entfernt ist und bei Olympia nur als Underdog angreifen wird.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden