Hörl
© Getty

Skispringen

Olympiasieger Hörl muss Saison beenden

11.03.26, 11:40
Salzburger kämpft mit Rückenbeschwerden 

Der Salzburger Skispringer Jan Hörl, Mitte Februar gemeinsam mit Stephan Embacher Goldmedaillengewinner im Super-Team-Bewerb bei den Olympischen Spielen in Italien, beendet die Weltcup-Saison vorzeitig. Der 27-Jährige werde aus gesundheitlichen Gründen bei den finalen Stationen am kommenden Wochenende in Oslo, in Vikersund (21./22. März) und beim Saisonfinale in Planica (27. bis 29. März) passen, teilte der ÖSV am Mittwoch mit.

"Die Rückenbeschwerden begleiten mich jetzt schon zu lange. Mein Fokus ist deshalb, meine Gesundheit therapeutisch langfristig in den Griff zu bekommen", wurde Hörl, Zweiter der jüngsten Ausgabe der Vierschanzentournee, zitiert. Wegen seiner Probleme hatte der hinter Daniel Tschofenig und Embacher aktuell drittbeste Österreicher in der Weltcupwertung Ende Februar bereits den Heim-Weltcup am Kulm ausgelassen.

In Oslo gehen am Samstag und Sonntag sowohl bei den Männern als auch den Frauen zwei Einzelspringen vom Holmenkollenbakken über die Bühne.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
