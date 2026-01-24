Kitzbühel-Drama: Ski-Star weint im Ziel vor lauter Schmerzen

Für Schweiz-Star Marco Kohler hat sich der Ausflug nach Kitzbühel nicht gelohnt.
Der Schweizer erwischte die Hausbergkante nicht richtig, fuhr an einem Tor vorbei. Im Ziel wurde dann klar: Er hat sich dabei wohl verletzt.
- Kitzbühel-Watsch'n: ÖSV-Star Kriechmayr im Ziel ratlos
- Zuschauer stinksauer: ORF-Blackout während Kitzbühel-Abfahrt
- Giganten-Treffen in Kitz: Schwarzenegger von Zlatan genervt
Kohler musste sich hinsetzen und weinte mit schmerzverzerrtem Gesicht.
Er griff sich an sein lädiertes Knie, jetzt könnte sogar seine weitere Saison in Gefahr sein.