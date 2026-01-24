Alles zu oe24VIP
Kitzbühel-Drama: Ski-Star weint im Ziel vor lauter Schmerzen
© Screenshot / ORF

Bei Ausfall verletzt

Kitzbühel-Drama: Ski-Star weint im Ziel vor lauter Schmerzen

24.01.26, 12:43
Für Schweiz-Star Marco Kohler hat sich der Ausflug nach Kitzbühel nicht gelohnt. 

Der Schweizer erwischte die Hausbergkante nicht richtig, fuhr an einem Tor vorbei. Im Ziel wurde dann klar: Er hat sich dabei wohl verletzt.

Kohler musste sich hinsetzen und weinte mit schmerzverzerrtem Gesicht.

Er griff sich an sein lädiertes Knie, jetzt könnte sogar seine weitere Saison in Gefahr sein.

