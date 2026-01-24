Zuschauer stinksauer: ORF-Blackout während Kitzbühel-Abfahrt

Helle Aufregung beim ORF-Publikum! Ausgerechnet während der Kitzbühel-Abfahrt streikte immer wieder der Stream auf ORF On.

Wer das größte Skirennen des Jahres nicht vor dem heimischen TV verfolgen konnte, hatte beim ORF-Streaming-Angebot leider Pech.

Immer wieder fiel der Stream beim Hahnenkammrennen aus, ließ sich auch nicht wieder neu anstarten - von Ski-Vergnügen keine Spur.

Zuschauer stinksauer

"Wofür zahle ich für den Schrott?", fragt ein aufgebrachter Twitter-User. Ein weiterer motzt auch: "Hauptsache die Werbung läuft einwandfrei."

© Screenshot / ORF

Schon zuvor gab"s beim RTL in Spindlermühle grobe Probleme, die Ton-Leitung krachte immer wieder zusammen.