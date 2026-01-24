Ton-Panne! ORF kämpft am Kitzbühel-Wochenende mit Technik-Problemen

Der ORF ist aktuell noch nicht ganz in Kitzbühel-Topform. Beim Damen-Riesentorlauf in Spindlermühle fiel mehrmals der Ton aus.

So war das nicht geplant! Kommentator Peter Brunner und Expertin Nici Hosp waren plötzlich nicht mehr zu hören.

Lukas Schweighofer musste aus dem Zielraum aushelfen. Nach ein paar Minuten war die ORF-Crew wieder "on Air".

Brunner entschuldigte sich beim Publikum und begründete den Ausfall mit Leitungsproblemen in Tschechien.