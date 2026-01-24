ORF-Star Rainer Pariasek schon auf der Jagd nach Arnold Schwarzenegger

Guten Morgen aus Kitzbühel! Über eine Stunde vor der großen Abfahrt ist ORF-Star Rainer Pariasek schon fleißig im Einsatz.

Der Anchorman macht schon die VIP-Tribüne unsicher - und begibt sich auf die Suche nach dem Platz von Arnold Schwarzenegger.

"Noch herrscht hier die Ruhe vor dem Sturm und es werden Namenskarterl geschrieben", erklärt der 61-Jährige.

Auch als Wetterfrosch tritt Pariasek auf: "Es ist ein wenig bewölkt, also wird der Streckenrekord von Fritz Strobl wohl halten", prophezeit der ORF-Mann.

Ab 11:30 geht's los mit der Action auf der Streif.