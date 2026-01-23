Kitzbühel: Hollywood feiert bei der 33. Weißwurstparty

Zum 33. Mal lud Familie Hauser am Freitagabend zur legendären Weißwurstparty im Stanglwirt. Ein Gast stellte dabei sogar den "Terminator" in den Schatten.

Es war die Nacht des Jürgen Klopp. Der "Global Head Of Soccer" im Dosenimperium von Mark Mateschitz war der gefeierte Star beim Stanglwirt. Gemeinsam mit Arnold Schwarzenegger, Verona Pooth, Melissa Naschenweng & Co. eröffnete der Ex-Liverpool-Trainer die Weißwurstparty. Im oe24-Talk outete sich Klopp als "großer Weißwurstfan" und freute sich auf seine Premiere. "Ich bin zum ersten Mal hier und bin begeistert. Ich freue mich auf eine Weißwurst und ein kühles Bier. Morgen werde ich mir das Rennen ansehen, worauf ich mich schon sehr freue"; so Klopp. Einen im Raum stehenden Wechsel als Trainer zu Real Madrid kommentierte er mit einem Lächeln und verschwand in der Menge.

Jürgen Klopp © APA

Arnold Schwarzenegger zelebrierte die Eröffnung gewohnt überschwenglich und sprach vom der "besten Weißwurst" und dem "besten Schnitzel der Welt" beim Stanglwirt. Melissa Naschenweng strahlte im goldenen Dirndl neben Arnie und genoss ihre vierte Weißwurstparty, wie sie im oe24-Talk erklärte.

Verona Pooth, Arnold Schwarzenegger mit Sohn Christopher und Ralf Möller © APA

Cheyenne Ochsenknecht mit Ehemann Nino © APA

Hollywood beim Stanglwirt

Rea Garvey © APA

Neben Arnie feierte fast unbemerkt auch Hollywood-Star Alex Pettyfer mit. Der Schauspieler ist vor allem durch seine Rollen in "Magic Mike" und "In Time" bekannt. Den Red Carpet schwänzte er und zog sich in einen der zahloreichen VIP-Räume zurück. "Gladiator" Ralf Möller wiederum genoss das Bad in der Menge. Ebenso "Let's Dance"-Jurorin Motsi Mabuse, die im oe24-Talk von König Charles schwärmte und überlegt, ihn nach Kitzbühel einzuladen.

Cathy Hummels © APA

Nik P. mit Ehefrau Karin © APA

Arbeit statt Party

DJ Ötzi mit Tochter Lisa-Marie © APA

Im Vollstress waren bei der Party auch DJ Ötzi und Tochter Lisa Marie. Gemeinsam drehen sie am Hahnenkamm-Wochenende eine "Kitzbühel-Backstage"-Show für den ORF, die am Sonntag in der Prime Time laufen soll. "Es ist sehr ungewohnt für mich. Ich habe in meinem Leben so viele Interviews gegeben und jetzt bin ich auf einmal der, der die Fragen stellen muss. Das ist gar nicht so einfach", so Ötzi.

Maria Hauser, Balthasar Hauser, Elisabeth Hauser, Magdalena Hauser und Johannes Hauser © APA

Bis in die frühen Morgenstunden wird beim Stanglwirt gefeiert - und dann aufgeräumt. "Wenn unsere Gäste frühstücken gehen, ist von der Party nichts mehr zu sehen. Dann beginnt für uns bereits die Planung für 2027, denn nach der Weißwurstparty ist für uns vor der Weißwurstparty", so Stanglwirt-Chefin Maria Hauser.