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Andreas Gabalier packt aus: Das ist die perfekte Frau
© Universal Music

Ungewohnte Seite

Andreas Gabalier packt aus: Das ist die perfekte Frau

14.03.26, 22:43
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Volks-Rock’n’Roller Andreas Gabalier gab sich bei der "Giovanni Zarrella Show" von seiner gefühlsvollen Seite. Dabei sprach er über die große Liebe.

Andreas Gabalier zeigte in der "Giovanni Zarrella Show" eine unbekannte Seite von ihm. Statt der große Party-Hengst war er ruhig und kündigte seine kleine Unplugged-Tour an. Dabei präsentiert er mit dem Song "Vergiss mein nicht" einen Vorgeschmack.

Dabei war Gabalier nicht der laute Volks-Rock’n’Roller, sondern leise Gefühlssänger. Beim Gespräch mit Moderator Giovanni Zarrella gab er noch einen persönlichen Einblick.

Gabalier erzählte von einem Rat seines Opas. Der sagte zu ihm, dass er nach "einem Kumpeltyp" suchen soll, mit dem er "auch in den reiferen Semestern" auskommen kann.

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