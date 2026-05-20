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Letzte Chance auf Gigi D'Agostino Tickets zum Bestpreis!
© zeidler

1+1 Gratis!

Letzte Chance auf Gigi D'Agostino Tickets zum Bestpreis!

20.05.26, 10:41
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Wien wird am Donnerstag zum absoluten Hotspot für alle Fans der elektronischen Musik. Die legendäre DJ-Ikone Gigi D'Agostino kehrt für ein einzigartiges Live-Highlight auf die Bühne zurück. Karten dafür gibt es auf ticket24.at zu Bestpreis!

Am Donnerstag, den 21. Mai, verwandelt sich die Marx Halle Wien in einen pulsierenden Tempel elektronischer Musik. Die internationale Dance-Szene blickt gespannt auf dieses Ereignis, wenn eine atemberaubende 360-Grad-Show die Bühne erobert.

Gigi D'Agostino bewegt Generationen

Letzte Chance auf Gigi D'Agostino Tickets zum Bestpreis!
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Der Künstler zählt zu den prägendsten Persönlichkeiten der elektronischen Musik der letzten Jahrzehnte. Seine unvergesslichen Hits wie „L’Amour Toujours“, „Bla Bla Bla“, „The Riddle“ oder „In My Mind“ haben Generationen bewegt. Nun erleben Fans diese Hymnen in einem völlig neuen Licht, eingebettet in ein multisensorisches Showkonzept, das Sound, Licht, Raum und Emotion zu einer Einheit verschmelzen lässt.

Einzigartiges Live-Highlight in Wien

Letzte Chance auf Gigi D'Agostino Tickets zum Bestpreis!
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Visuelle Effekte, die den Raum fluten, eine Surround-Beschallung, die unter die Haut geht, und ein Gigi D’Agostino in Höchstform machen diesen Abend zu einem einzigartigen Live-Highlight, das alle Erwartungen sprengt. Wer bei diesem besonderen Event dabei sein möchte, sollte jetzt schnell reagieren. Auf ticket24.at gibt es aktuell eine spezielle 1+1 Gratis-Aktion für die Tickets.

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