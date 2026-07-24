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Keine Show!

Fan-Schock: Haftbefehl sagt Wien-Konzert ab

Haftbefehl
© Redferns
Schlechte Nachrichten für Rap-Fans in Wien: Das für 1. August geplante Konzert von Haftbefehl im Rahmen der METAStadt Open Airs muss überraschend abgesagt werden.
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Das Konzert von Haftbefehl, das für Samstag, 1. August 2026, im Rahmen der METAStadt Open Airs in Wien angesetzt war, muss kurzfristig abgesagt werden. Das teilte die Agentur des Künstlers heute den Veranstaltern mit. Die Enttäuschung bei den Anhängern ist groß, jedoch stehen gesundheitliche Aspekte im Vordergrund.

Gründe für die Absage

Der Künstler sieht sich derzeit – wie er unlängst auch über seine Social-Media-Kanäle kommuniziert hat – aufgrund gesundheitlicher und persönlicher Herausforderungen nicht in der Lage, live aufzutreten. Die Agentur und die Verantwortlichen vor Ort bedauern diese Absage sehr. Gleichzeitig wird darum gebeten, mit der Situation respektvoll umzugehen und Verständnis für die Entscheidung des Musikers aufzubringen. Der Unmut der Fans ist dennoch groß und viele machen sich auf Instagram Luft über ihren Ärger.

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Tickets unkompliziert zurückgeben

Wer sich bereits im Vorfeld ein Ticket für das Open-Air-Event gesichert hat, muss sich keine Sorgen um das Geld machen. Bereits erworbene Eintrittskarten können an der jeweiligen Vorverkaufsstelle zurückgegeben werden.

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