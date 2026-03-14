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Albert von Thurn und Taxis
© GEPA pictures

50-Meter-Sturz

Fürst von Thurn und Taxis bei Austro-Rallye verunglückt

14.03.26, 07:34
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Schock bei der Rebenland-Rallye in der Südsteiermark: Fürst Albert von Thurn und Taxis ist am Freitag schwer verunglückt. Sein Rennwagen stürzte rund 50 Meter tief einen Abhang hinunter. Rettungskräfte mussten den Adeligen schwer verletzt aus den Trümmern bergen. 

Der 42-jährige Sohn von Fürtstin Gloria von Thurn und Taxis war gemeinsam mit seiner Beifahrerin Jara Hain im Škoda Fabia RS Rally2 unterwegs, als das Unglück am Freitag bei der vierten Prüfung auf der Panoramastraße in Pößnitz geschah. Nach drei von sieben Wertungen lag das Duo zuvor noch aussichtsreich auf dem dritten Platz der offenen österreichischen Meisterschaft. Für die Bergung der Mannschaft und des Boliden musste laut Rennleitung sogar ein Kran angefordert werden.

Albert von Thurn und Taxis
© GEPA pictures

Dramatische Rettung per Hubschrauber

Albert von Thurn und Taxis
© GEPA pictures

Albert von Thurn und Taxis klagte noch am Steuer seines zerstörten Wagens über starke Schmerzen im Bereich der Lendenwirbel. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde der Regensburger mit dem Rettungshubschrauber direkt in das Klinikum nach Graz geflogen. Seine Beifahrerin Jara Hain wurde mit Rückenschmerzen in das Krankenhaus nach Wagna gebracht. Der Adelige, der bereits 2010 Meister der ADAC GT Masters war, feierte in der Vergangenheit bereits viele Erfolge im Motorsport.

Entwarnung durch Mutter Gloria

Gloria von Thurn und Taxis

Gloria von Thurn und Taxis

© Getty

Trotz der heftigen Bilder vom Unfallort gibt es erste Informationen zum Zustand des Verunglückten. Seine Mutter, Gloria von Thurn und Taxis, äußerte sich nach dem Vorfall gegenüber der Mediengruppe Bayern. Sie gab an, dass Albert „Gott sei Dank nicht operiert werden muss“. Die Etappe der Rallye wurde nach dem schweren Unfall ihres Sohnes zu Ende gefahren.

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