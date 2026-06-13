Melinda Gates packt über Epstein aus

"Waren Sie jemals mit jemandem zusammen, bei dem Sie einfach wussten, dass er böse ist?"

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Fünf Jahre nach ihrer Scheidung von Bill Gates hat Melinda French Gates in einem bewegenden Interview mit dem britischen Guardian offen über die Folgen der Affäre um den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein gesprochen. Dabei wurde deutlich, wie sehr sie das Thema bis heute belastet.

Während des Gesprächs rang die 61-Jährige mehrfach um Fassung. Laut Guardian wurde sie sichtbar emotional, blickte aus dem Fenster und suchte nach Worten. "Mein Herz rast", sagte sie. Anschließend stellte sie eine Frage, die ihre Gefühle gegenüber Epstein deutlich macht: "Waren Sie jemals mit jemandem zusammen, bei dem Sie einfach wussten, dass er böse ist?" Genau dieses Gefühl habe sie bei Epstein gehabt.

© Kypros

French Gates bezeichnete den mittlerweile verstorbenen Sexualstraftäter als "abscheulichen Menschen" und "widerwärtigen Mann". Besonders die Schicksale seiner Opfer lassen sie nicht los. "Ich fühle mit den jungen Mädchen", sagte sie mit Blick auf die zahlreichen Frauen, die von Epstein missbraucht wurden. Nach eigenen Angaben hatte sie sogar Albträume von ihm.

Interview vor Abbruch

Die Situation ging ihr so nahe, dass sie das Interview zeitweise beenden wollte. "Ich bin fertig. Ich kann keine weiteren Fragen beantworten", sagte sie zunächst. Später erklärte sie, ihre Reaktion sei "instinktiv" und "körperlich" gewesen. Das Thema löse bis heute starke emotionale Belastungen aus.

Deutliche Kritik übte French Gates auch an den Behörden. Ihrer Ansicht nach hätte Epsteins jahrzehntelanges Treiben verhindert werden können. "Das Justizsystem hat versagt. Punkt. Das hätte verhindert werden können", sagte sie dem Guardian. Wenn Kinder geschützt werden sollen, müsse das Rechtssystem funktionieren.

© CBS via Getty Images

"Sehr glücklich"

Das Interview erhält zusätzliche Brisanz, weil die Verbindungen zwischen Epstein und ihrem Ex-Mann Bill Gates weiterhin für Schlagzeilen sorgen. Bill Gates hatte vor dem US-Kongress zuletzt erneut eingeräumt, dass die Treffen mit Epstein ein schwerer Fehler gewesen seien. Melinda French Gates hatte bereits mehrfach erklärt, dass sowohl die Affären ihres damaligen Ehemanns als auch dessen Kontakte zu Epstein zu den Gründen für die Trennung beigetragen hätten.

Trotz der schmerzhaften Erinnerungen blickt die Unternehmerin heute positiv in die Zukunft. Ihr Leben nach der Scheidung bezeichnet sie als "wunderschön". Auf die Frage, ob sie glücklich sei, antwortete sie ohne Zögern: "Sehr glücklich."