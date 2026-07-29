Miley Cyrus: Emotionale Einblicke in Vergangenheit

Seit über zwei Jahrzehnten steht Miley Cyrus im Scheinwerferlicht. Im Interview mit dem Magazin "Wonderland" blickt die 33-jährige US-Sängerin nun ehrlich auf ihre vergangenen Jahre zurück.

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Die US-Sängerin hat sich seit ihren Anfängen als "Hannah Montana" immer wieder neu erfunden und blickt heute auf eine bewegte Zeit zurück. Im Gespräch mit dem britischen Magazin "Wonderland" spricht die 33-Jährige über die Erwartungen anderer und den hohen Druck, den sie verspürte. "Ich war so jung, und manchmal glaubte ich, die Vorstellungen anderer von mir seien meine eigenen. Man hört so oft, wer man sein soll, dass man versehentlich seine eigene Stimme für eine Weile verliert", erklärt Miley Cyrus. Erst im Laufe der Jahre habe sie gelernt, nachsichtiger mit sich selbst umzugehen.

Furchtlos in wilden Jahren

Rückblickend beschreibt Miley Cyrus ihre frühere Phase als extrem unbeschwert und vergleicht sie mit einem Kind, das ohne Furcht einen Hügel hinunterrast. "Ich war damals furchtlos", erinnert sich die Künstlerin. Obwohl das Leben sie gelehrt habe, dass Handlungen Konsequenzen nach sich ziehen, denke sie gerne an diese elektrisierenden Jahre zurück. Sie betont: "Ich bin dankbar, dass ich sie erlebt und überstanden habe."

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Hoher Druck bei Instagram

Mit ihrer Arbeit erreichte die Pop-Rebellin früh ein Millionenpublikum, woraus bis heute eine enorme Online-Reichweite gewachsen ist. Allein auf Instagram folgen der Musikerin mehr als 200 Millionen Menschen. Diese Bekanntheit empfand sie jedoch nicht nur als Privileg, sondern auch als enorme Last. "Ich habe mir selbst enormen Druck gemacht", gesteht Cyrus. Damals wollte sie ihre Stimme nutzen, um am liebsten die ganze Welt zu retten.

Neuer Fokus im Leben

Mit der Zeit veränderte sich jedoch ihr Blick auf die eigene Verantwortung. "Veränderung geschieht, wenn jeder seinen Beitrag leistet", lautet heute ihre Erkenntnis. Anstatt die Last allein zu tragen, möchte die Sängerin heute vor allem andere Menschen inspirieren und Mitgefühl zeigen.