Tod mit 50 Jahren: Große Trauer um DJ Kavinsky

Der französische DJ Kavinsky ist im Alter von 50 Jahren verstorben. Der Musiker wurde am Dienstagabend leblos in seiner Pariser Wohnung aufgefunden.

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Der als Vincent Belorgey geborene Künstler wurde am Dienstagabend gegen 22:30 Uhr im 18. Arrondissement der französischen Hauptstadt von Nachbarn entdeckt. Zuvor hatte der 50-Jährige in den Tagen vor seinem Tod über starke Kopfschmerzen geklagt. Nachdem er von seinem Nachbarn nicht mehr gesehen worden war, alarmierte dieser die Rettungskräfte. Die Ermittler vermuten einen Schlaganfall als mögliche Todesursache, genaue Ergebnisse stehen derzeit allerdings noch aus.

Kavinsky © Getty Images

Keine Hinweise auf Fremdverschulden

Die Pariser Staatsanwaltschaft hat unterdessen eine Untersuchung zur Klärung der genauen Todesursache eingeleitet. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nach aktuellem Stand nicht vor. Seitens der Behörde hieß es dazu: "Eine Untersuchung in der Suche nach den Ursachen des Todes ist eröffnet, um die Herkunft des Todes zu bestimmen. Es wurden keinerlei verdächtige Elemente vor Ort entdeckt".

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Pionier des French Touch Genres

DJ Kavinsky galt als eine der prägendsten Figuren des French-Touch-Genres und prägte mit seinem retro-futuristischen Stil sowie Synth-Sounds eine ganze Generation. International bekannt wurde er vor allem durch seinen Hit "Nightcall", der im Film "Drive" mit Ryan Gosling (45) zu hören war. Erst 2024 trat der Musiker bei der Abschlusszeremonie der Olympischen Spiele in Paris auf.