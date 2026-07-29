Am 2. Oktober gibt's "neue" Beatles-Hits!

Am 2. Oktober bringen die Beatles das Super-Deluxe-Boxset von "Ruber Soul". Mit gleich 28 Outtakes. Auch von ewigen Klassikern wie "Day Tripper" oder "Michelle".

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"Good things come to those who Wait.” (z.dt: Gut Ding will Weile haben" Mit einem mysteriösen Countdown, bei dem das Wort "Wait" absichtlich groß geschrieben wurde, also so wie beim gleichnamigen Song und somit schon vieles verrät, kündigten die Beatles am Dienstag wahrlich Großes an. Nach den Boxsets von u.a. "Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band", " Abbey Road", "Let It Be" oder "Revolver" erhält nun auch der 1965 veröffentlichte Klassiker "Rubber Soul" ein Super-Deluxe-Treatment.

Die Beatles öffnen ihr Archiv! Für ein neues Boxset

Der "mysteriöse" Countdown auf der Beatles Homepage. © Facebook

Das neue Beatles-Boxset. © Facebook

Am 2. Oktober kommt ein 4-fach-CD-SET bzw. eine 6-fach Vinyl-Version, auf der es gleich 28 Outtakes der Londoner Studio-Sessions zu hören gibt. Darunter gleich vier Versionen von "Day Tripper", die Rarität "Litle Girl" und das Studio-Gespräch "Beatles Talk". Dazu runden ein brandneuer Stereo-Mix, die Mono-Versionen von ewigen Klassikern wie "Norwegian Wood", "Nowhere Man" oder "Michelle" und ein Buch das neue, in Summe 68 Songs starke Box-Set ab. Die Beatles starten damit ins Weihnachtsgeschäft.