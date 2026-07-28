Sensation: Teamchef Rangnick wird jetzt "Jedermann"

ÖFB-Teamchef will schon im Herbst 2027 mit einem neuen Mega-Projekt für Begeisterung sorgen.

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Ralf Rangnick zählt ohne Zweifel zu den erfolgreichsten Teamchefs, die Österreich je hatte. Nach dem Sechzehntelfinal-Aufstieg bei der WM, wo man nur gegen die Finalisten Spanien und Argentinien verlor, hat er nun die letzten Herzen der immer weniger werdenden Kritiker erobert.

Der 68-jährige Deutsche lebt mittlerweile seit Längerem in Salzburg und setzt sich immer mehr für seine Wahlheimat ein. Zuletzt forderte er abermals lautstark auch ein neues Nationalstadion. Zusätzlich setzt er sich mit seiner "Ralf Rangnick Stiftung" auch für Kinder in Österreich ein.

Schon in den vergangenen Jahren besuchte er mit seinem Team mehrere Schulen und absolvierte ein Probetraining. Nun wechselt er allerdings in eine völlig ungewohnte Sparte.

Rangnick inszeniert Jedermann 2027

Wie die "Salzburger Nachrichten" berichten, plant Rangnick für September 2027 eine neue Inszenierung des Salzburger-Festspiel-Klassikers "Jedermann". Damit beweist er einmal mehr, wie wichtig ihm die Förderung von jungen Talenten - auch abseits des Rasens - ist. Doch der Teamchef hat scheinbar ein ganz großes Projekt geplant.

Denn das Theaterstück soll im Salzburger Volksgarten mit einhundert Kindern aufgeführt werden. Doch nicht nur das. Hinzu sollen Gespräche mit ehemaligen Jedermann-Darstellern laufen, die sich zu den Schauspiel-Talenten der Zukunft auf die Bühne gesellen werden. Dem Bericht zufolge bestätigte Rangnick die Planungen.