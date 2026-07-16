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Festspiel-Aufreger

Nackter Wahnsinn! "Jedermann" lässt Salzburg erröten

Thomas Zeidler-Künz
von
Ein Mann steht fast nackt vor einem steinernen Denkmal mit Relief am Domplatz in Salzburg.
© APA/BARBARA GINDL
Die Festspiele in Salzburg starten so prickelnd und aufregend wie nie: Die neue Buhlschaft Roxane Duran liefert einen Höschenblitzer und Philipp Hochmair zeigt sogar seinen "kleinen Jedermann".
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Höschenblitzer, nackter Po und sogar ein Blick auf das beste Stück. "Jedermann" lässt heuer Salzburg erröten. Ab Samstag und bis zum 25. August bringen Philipp Hochmair und die neue "Buhlschaft" Roxane Duran den ewigen Klassiker auf die Festspiel-Bühne. Und schon die erste Fotoprobe am Domplatz in Salzburg erwies sich heißer denn je.

Heiß, heißer, Jedermann!

Hochmair, der seit 2024 die Titelrolle spielt, greift zwar auch wieder auf den berühmten Gold-Anzug zurück, überrascht aber dennoch mit ganz neuen Einblicken. Nackt-Auftritt vor einem Cadillac. Da gibt’s für das Publikum dann sogar deutlich mehr als nur den Po zu sehen.

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Zwei Darsteller in opulenten Kostümen tanzen auf einem Tisch vor einem begeisterten Publikum.
Roxane Duran leifert als Buhlschaft auch einen Höschenblitzer. © FRANZ NEUMAYR
Ein Mann und eine Frau küssen sich leidenschaftlich auf einer Bühne.
Philipp Hochmair und Roxane Duran lassen ihren Gefühlen freien Lauf. © FRANZ NEUMAYR

Auch Roxane Duran, die bei ihrem Buhlschaft-Debüt auf das Luis F. Carvalho Kleid von Vorgängerin Deleila Piasko zurückgreift, lässt tief blicken. Schon bei der Fotoprobe gab es einen Höschenblitzer. Dazu zeigte sie sich auch im Bademantel und im innigen tête-à- tête mit Hochmair. Zärtlichkeiten und Liebkosungen inklusive.

Zwei Schauspieler spielen vor einem goldenen Auto auf einer Bühne, einer steht, einer liegt am Boden.
Philipp Hochmair zeigt als Jedermann auch seinen Po. Und nicht nur den. © APA/BARBARA GINDL

Die Premiere bei der nach dem kurzfristigen Ausfall von Sylvie Rohrer nun Meike Droste die Doppelrolle "Ein armer Nachbar / Werke" übernimmt, steigt am Samstag. Bis zum 25. August stehen insgesamt 15 Vorstellungen am Plan.

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