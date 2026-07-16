Festspiel-Aufreger
Nackter Wahnsinn! "Jedermann" lässt Salzburg erröten
Höschenblitzer, nackter Po und sogar ein Blick auf das beste Stück. "Jedermann" lässt heuer Salzburg erröten. Ab Samstag und bis zum 25. August bringen Philipp Hochmair und die neue "Buhlschaft" Roxane Duran den ewigen Klassiker auf die Festspiel-Bühne. Und schon die erste Fotoprobe am Domplatz in Salzburg erwies sich heißer denn je.
Heiß, heißer, Jedermann!
Hochmair, der seit 2024 die Titelrolle spielt, greift zwar auch wieder auf den berühmten Gold-Anzug zurück, überrascht aber dennoch mit ganz neuen Einblicken. Nackt-Auftritt vor einem Cadillac. Da gibt’s für das Publikum dann sogar deutlich mehr als nur den Po zu sehen.
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Auch Roxane Duran, die bei ihrem Buhlschaft-Debüt auf das Luis F. Carvalho Kleid von Vorgängerin Deleila Piasko zurückgreift, lässt tief blicken. Schon bei der Fotoprobe gab es einen Höschenblitzer. Dazu zeigte sie sich auch im Bademantel und im innigen tête-à- tête mit Hochmair. Zärtlichkeiten und Liebkosungen inklusive.
Die Premiere bei der nach dem kurzfristigen Ausfall von Sylvie Rohrer nun Meike Droste die Doppelrolle "Ein armer Nachbar / Werke" übernimmt, steigt am Samstag. Bis zum 25. August stehen insgesamt 15 Vorstellungen am Plan.
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