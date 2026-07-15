ORF-Star & Starkoch: Neue Liebe für Christine Reiler?

Liebe geht bekanntlich durch den Magen: Nach ihrer Scheidung im Jänner 2025 tuschelt man über eine Romanze zwischen ORF-Gesundheitsexpertin Dr. Christine Reiler und Max Stiegl.

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In der Gerüchteküche des österreichischen Society-Parketts brennt derzeit ein ganz besonders heißes Süppchen an. Seit Christine Reiler und ihr Ex-Mann, der Manager Markus Flasch, Anfang 2025 nach rund zehn gemeinsamen Jahren ihre Scheidung bekannt gaben, ging die charmante TV-Ärztin solo durchs Leben. Doch wie ein Insider gegenüber oe24 verriet, dürfte sich das geändert haben.

Die Diagnose lautet: akutes Herzklopfen! Der vermeintliche Übeltäter ist kein Unbekannter, sondern Spitzenkoch Max Stiegl. Die beiden wurden nun sogar beim Familienausflug samt Rasselbande in Purbach gesichtet. Passt hier etwa zusammen, was zusammengehört? Schließlich betonte die bildhübsche Moderatorin schon in der Vergangenheit, dass Kochen für sie die reinste Entspannung ist. Nun scheint sie sich den absoluten Profi an die Seite geholt zu haben. "Die beiden sind sehr verliebt", berichtet der Insider weiter.

Wer ist die Frau an der Rezeptur?

Dr. Christine Reiler: Von der Beauty-Krone zum Stethoskop Christine Reiler (44) startete ihre Karriere im Rampenlicht 2007 standesgemäß als "Miss Austria". Doch anstatt sich nur auf den roten Teppichen dieser Welt zu sonnen, zog es die gebürtige Niederösterreicherin zurück zu ihrer wahren Leidenschaft: der Medizin. Sie schloss ihr Studium erfolgreich ab und arbeitet heute als Arbeitsmedizinerin. Im ORF begeistert die zweifache Mutter (ein Sohn, geb. 2017, und eine Tochter, geb. 2019) als verlässliches Gesicht des Gesundheitsmagazins "Bewusst gesund". Privat stehen ihre Kinder für die leidenschaftliche Hobby-Gärtnerin und Buchautorin immer an erster Stelle.

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Wer schwingt hier den Kochlöffel?

Max Stiegl: Der ungezähmte König der Innereien Max Stiegl (geboren als Željko Rašković, 46) ist das charmante "Enfant terrible" der heimischen Gastro-Szene. Bereits mit 21 Jahren erkochte er sich im burgenländischen Rust als jüngster Koch der Welt einen Michelin-Stern, heute betreibt er unter anderem das legendäre "Gut Purbach". Bekannt für seine kompromisslose "Nose-to-Tail"-Küche (bei ihm kommt sprichwörtlich alles vom Tier auf den Teller), wurde er vom Gault&Millau bereits zum "Koch des Jahres" gekürt. Der gebürtige Slowene ist außerdem stolzer Vater von drei Söhnen und dafür bekannt, kein Blatt vor den Mund zu nehmen.

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Sollten die Gerüchte stimmen, wächst hier ein echtes Patchwork-Powerhouse heran: Gemeinsam bringt das angebliche Paar stolze fünf Kinder auf die Waage. Und auch fachlich wäre es die perfekte Symbiose: Sie weiß als Medizinerin und Phytotherapeutin ganz genau, welche Kräuter dem Körper guttun – und er weiß als Haubenkoch, wie man sie so zubereitet, dass es auch noch himmlisch schmeckt.

Ob es am Ende beim lockeren Austausch von Kochrezepten bleibt oder ob der Liebes-Eintopf längst fertig angerichtet ist, wird die Zeit zeigen. Dem potenziellen Traumpaar wäre eine Extraportion Liebesglück jedenfalls absolut zu gönnen!