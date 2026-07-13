"Habe gekündigt!" ORF-Star Sigi Fink schockt Fans

In einem Video erklärt Sigi Fink, was ihn zu diesem drastischen Schritt bewogen hat.

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Was ist denn da los? In einer Story auf Instagarm macht ORF-Star Sigi Fink eine große Ankündigung.

Gekündigt

Hedi will wissen: "Warum seh ich dich so selten im Fernsehen, Sigi? Und ich hör dich nimmer im Radio". Daraufhin Fink: "Ich habe gekündigt!"

Hollywood gerufen?

Was steckt dahinter: "Jetzt bin ich halt in Hollywood", so Fink, denn: "Ich hab mir gedacht, die mögen mich alle hier nicht mehr, da muss ich halt ins Ausland." Hedi lacht, sagt, das stimme nicht.

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Und Fink gibt zu, dass er jüngst von zwei Fans nach einem Selfie gefragt wurde: "Durch 'Guten Morgen Österreich', bin ich einfach bekannter geworden."

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Aber, was steckt denn nun hinter der Angelegenheit, warum ist Fink nicht zu sehen und nicht zu hören? Er klärt auf: "Der Bub muss mal auf Urlaub!" Und setzt hinterher: "Wenn ich den Urlaub nicht aufbrauche, bin ich zu teuer."