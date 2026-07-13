Österreich
TV
E-Paper
Stars

Einfach weg?

"Habe gekündigt!" ORF-Star Sigi Fink schockt Fans

Mann mit Schutzvisier steht im Freien vor grüner, verschwommener Natur.
© Instagram
In einem Video erklärt Sigi Fink, was ihn zu diesem drastischen  Schritt bewogen hat.
OE24 auf Google bevorzugen

Was ist denn da los? In einer Story auf Instagarm macht ORF-Star Sigi Fink eine große Ankündigung.

Gekündigt

Hedi will wissen: "Warum seh ich dich so selten im Fernsehen, Sigi? Und ich hör dich nimmer im Radio". Daraufhin Fink: "Ich habe gekündigt!"

Auch interessant

Historisches Drama bei der Premiere von "Madama Butterfly"

Alle Details zur royalen Traumhochzeit in Bad Aussee

Letzter Wunsch: Schwerkranke Annika trifft Helene Fischer in Wien

Hollywood gerufen?

Was steckt dahinter: "Jetzt bin ich halt in Hollywood", so Fink, denn: "Ich hab mir gedacht, die mögen mich alle hier nicht mehr, da muss ich halt ins Ausland." Hedi lacht, sagt, das stimme nicht.

Und Fink gibt zu, dass er jüngst von zwei Fans nach einem Selfie gefragt wurde: "Durch 'Guten Morgen Österreich', bin ich einfach bekannter geworden."

Aber, was steckt denn nun hinter der Angelegenheit, warum ist Fink nicht zu sehen und nicht zu hören? Er klärt auf: "Der Bub muss mal auf Urlaub!" Und setzt hinterher: "Wenn ich den Urlaub nicht aufbrauche, bin ich zu teuer."

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

"Habe gekündigt!" ORF-Star Sigi Fink schockt Fans

Tara Tabitha schlägt nach Fan-Terror auf Insta Alarm

Letzter Wunsch: Schwerkranke Annika trifft Helene Fischer in Wien

Schwerkranke Annika reist zu Helene Fischer nach Wien

Alle Details zur royalen Traumhochzeit in Bad Aussee

Andreas Gabalier und Al Bano sorgen für Gänsehaut bei Starnacht

Schluck aus der Flasche: Naschenweng feiert bei "Starnacht" Geburtstag

Gabalier sorgt für Überraschung am Wörthersee

Historisches Drama bei der Premiere von "Madama Butterfly"

Barbara Schöneberger knackt Instagram-Million mit Bikini-Video