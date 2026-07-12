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Letzter Wunsch: Schwerkranke Annika trifft Helene Fischer in Wien

Annika trifft ihr Idol Helene Fischer
© Facebook
Der Verein Rollende Engel erfüllte der schwerkranken Annika ihren letzten großen Herzenswunsch: Ein emotionales Treffen mit Superstar Helene Fischer mitten in Wien.
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Eine unvergessliche Fahrt führte das Team der "Rollenden Engel" am Samstag direkt aus dem Krankenhaus zum Stadion nach Wien. Bis vor einer Woche war die Wunscherfüllung für die 24-jährige Annika völlig ungewiss. Aufgrund ihrer schweren Erkrankung lag sie intubiert und beatmet auf der Intensivstation. Dank des großen Einsatzes der Ärzte stabilisierte sich ihr Zustand so weit, dass die Reise tatsächlich stattfinden konnte. Die Wunscherfüllerinnen Anja und Carina ermöglichten diese besondere Fahrt.

Tränen und eine Überraschung

Bereits auf der Fahrt durch den Wiener Verkehr wartete das erste Highlight auf die Patientin. Eine persönliche Videobotschaft von Helenes Visagistin Melanie rührte Annika zu Tränen. Sie konnte kaum glauben, dass dieser besondere Tag wirklich Realität wurde. Backstage angekommen, folgte schließlich der emotionalste Moment, als Helene Fischer bereits auf die junge Frau wartete.

Treffen mit Helene Fischer

Der Superstar nahm sich viel Zeit für persönliche Gespräche, gemeinsames Lachen und Erinnerungsfotos. Für kurze Zeit rückte die schwere Krankheit komplett in den Hintergrund. Anschließend erlebte Annika das Konzert hautnah mit. Über zwei Stunden lang sang und strahlte die 24-Jährige bei der beeindruckenden Show voller Licht und Musik.

Frau im roten Glitzer-Outfit mit Mikrofon auf einer Konzertbühne, Publikum im Hintergrund.
Helene Fischer © Lesereporter

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Zurück auf der Intensivstation

Nach der Rückkehr ins Krankenhaus erzählte Annika dem Team und den Pflegenden voller Freude von ihren Erlebnissen. Der Verein bedankte sich bei den behandelnden Ärzten, Pflegekräften, dem Veranstalter und dem gesamten Team von Helene Fischer für die Unterstützung.

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