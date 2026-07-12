Letzter Wunsch: Schwerkranke Annika trifft Helene Fischer in Wien

Der Verein Rollende Engel erfüllte der schwerkranken Annika ihren letzten großen Herzenswunsch: Ein emotionales Treffen mit Superstar Helene Fischer mitten in Wien.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Eine unvergessliche Fahrt führte das Team der "Rollenden Engel" am Samstag direkt aus dem Krankenhaus zum Stadion nach Wien. Bis vor einer Woche war die Wunscherfüllung für die 24-jährige Annika völlig ungewiss. Aufgrund ihrer schweren Erkrankung lag sie intubiert und beatmet auf der Intensivstation. Dank des großen Einsatzes der Ärzte stabilisierte sich ihr Zustand so weit, dass die Reise tatsächlich stattfinden konnte. Die Wunscherfüllerinnen Anja und Carina ermöglichten diese besondere Fahrt.

Tränen und eine Überraschung

Bereits auf der Fahrt durch den Wiener Verkehr wartete das erste Highlight auf die Patientin. Eine persönliche Videobotschaft von Helenes Visagistin Melanie rührte Annika zu Tränen. Sie konnte kaum glauben, dass dieser besondere Tag wirklich Realität wurde. Backstage angekommen, folgte schließlich der emotionalste Moment, als Helene Fischer bereits auf die junge Frau wartete.

Dieser Facebook Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Facebook“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Treffen mit Helene Fischer

Der Superstar nahm sich viel Zeit für persönliche Gespräche, gemeinsames Lachen und Erinnerungsfotos. Für kurze Zeit rückte die schwere Krankheit komplett in den Hintergrund. Anschließend erlebte Annika das Konzert hautnah mit. Über zwei Stunden lang sang und strahlte die 24-Jährige bei der beeindruckenden Show voller Licht und Musik.

Helene Fischer © Lesereporter

Zurück auf der Intensivstation

Nach der Rückkehr ins Krankenhaus erzählte Annika dem Team und den Pflegenden voller Freude von ihren Erlebnissen. Der Verein bedankte sich bei den behandelnden Ärzten, Pflegekräften, dem Veranstalter und dem gesamten Team von Helene Fischer für die Unterstützung.