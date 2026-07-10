Beauty-OP für "Dancing Star" Vadim Garbuzov

Der Profitänzer zeigt sich seinen Fans auf Instagram ungewohnt privat. Der dreifache "Dancing Stars"-Sieger spricht offen über seinen jüngsten Beauty-Eingriff.

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Der 39-jährige Tänzer, der seit zehn Jahren über das Parkett von "Let’s Dance" (und davor "Dancing Stars") gleitet, hat einen privaten Schritt gewagt. Auf Social Media nimmt er seine Community live mit. Der Publikumsliebling sprach völlig unverblümt über ein Thema, das ihn beschäftigt. In den vergangenen Jahren habe der fünffache Tanzweltmeister gemerkt, dass seine Haare nicht mehr so voll seien. Er griff sich an die Schläfen und zeigte ein kleines Loch sowie größer werdende Geheimratsecken. Weil ihm sein Erscheinungsbild im TV wichtig ist, traf er die Entscheidung für den Eingriff.

Vadim Garbuzov © Instagram

Updates aus dem OP-Saal

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In seiner Instagram-Story gab Vadim Garbuzov seinen über 100.000 Followern direkte Updates zum Verlauf der Operation. Mit einer blauen Haube auf dem Kopf erklärte er mitten im Prozess die einzelnen Schritte. Der erste Teil war schnell geschafft, als die Haarwurzeln an seinem Hinterkopf entfernt wurden. Wenig später meldete sich der Tanzprofi mit einer Bandage über der Stirn und einem sichtlich bearbeiteten Ansatz bei seinen Fans zurück. Er zeigte sich sichtlich erleichtert über den Ausgang. "Es ist alles super gelaufen", verriet er freudig und stellte klar, dass die Prozedur nicht wehgetan habe.

Vadim Garbuzov © Instagram

Bekannte Vorbilder in Deutschland

Mit diesem Schritt steht der Profitänzer in der Promiwelt keineswegs alleine da. Viele bekannte Gesichter der Unterhaltungsindustrie zeigten sich in der Vergangenheit mit plötzlich vollerem Haar und gaben den ästhetischen Eingriff später offen zu. Jürgen Klopp (59) sprach in einem Interview über sein Resultat und nannte das Ergebnis "ganz cool". Auch Christian Lindner (47) ließ bereits im Jahr 2013 seine lichten Stellen erfolgreich auffüllen. Torwart Marc-André ter Stegen (34) verriet in einem Podcast ebenfalls, dass es ihm nach dem Haarausfall vor allem um das persönliche Wohlbefinden ging.