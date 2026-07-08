RAF Camora: Tour nach Minuten ausverkauft!

Mit diesem gewaltigen Ansturm haben die beiden Deutschrap-Giganten nicht gerechnet: Zum Vorverkaufsstart der "10 Jahre Palmen aus Plastik"-Tour überrannten die Fans die Ticketseiten regelrecht und sorgten binnen Minuten für ausverkaufte Hallen.

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Damit haben RAF Camora und Bonez MC wohl selbst im Traum nicht gerechnet. Zehn Jahre nach dem Release ihres legendären Kollabo-Albums "Palmen aus Plastik" wollen es die beiden Rapper noch einmal wissen und kündigten eine exklusive Jubiläumstour für Dezember 2026 an. Doch als der Ticketverkauf startete, brach im Netz das absolute Chaos aus. Wie der Wiener Rapper RAF Camora fassungslos in seiner Instagram-Story teilte, ging der Server gefühlt schon in der allerersten Minute unter der Last der Zugriffe in die Knie.

Für Deutschland meldete das Erfolgs-Duo bereits nach kürzester Zeit: "So gut wie alles ausverkauft." In den ersten zwei Minuten waren die ersten Städte restlos vergriffen. Auch für das Heimspiel in der Wiener Stadthalle am 14. Dezember hieß es in Windenseile "Sold Out". Für die Konzerte in Zürich, Leipzig und Köln gab es nach kürzester Zeit nur noch verschwindend geringe Restkarten. "Mir fehlen die Worte", zeigte sich der sichtlich gerührte Wiener Hip-Hop-Star überwältigt vom Fanzuspruch.

Das Netz explodiert: Planungen für Zusatzshows laufen bereits

Die Reaktionen im Netz ließen nicht lange auf sich warten. Während die glücklichen Ticketbesitzer feierten, schauten tausende Fans durch die Server-Ausfälle und den rasanten Ausverkauf durch die Finger. Das Resultat: Die Kommentarspalten explodierten förmlich vor Anfragen nach weiteren Konzertterminen.

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Die Musiker reagierten prompt auf den Fanansturm und versprachen via Social Media, die Community nicht hängen zu lassen: "Wir waren auf so einen Ansturm nicht vorbereitet, aber wir und das Team sind schon am Arbeiten. Mal sehen, was geht!", so das erste offizielle Statement.

Gleichzeitig bedankten sich die beiden Rapper emotional bei ihren treuen Anhängern für einen geschichtsträchtigen Tag. Selbst zehn Jahre nach dem Start des gemeinsamen Projekts haben die Fans bewiesen, dass der Hype um die "Palmen aus Plastik"-Ära ungebrochen ist: "Danke an alle, ihr habt unseren Rekord gebrochen. 10 Jahre später."