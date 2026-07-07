Dieser Austropop-Star genießt Nackt-Bad im See

Folkshilfe-Mastermind Florian Ritt zeigt sich splitterfasernackt bim Schwimmen im Gebirgssee.

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Es muss eine herrliche Abkühlung gewesen sein, als der Folkshilfe-Star in den Formarinsee stieg. Bei Temperaturen um die 30 Grad ist der rund 15 Grad kalte See eine willkommene Abwechslung. Der nahezu kreisrunde Vorarlberger Bergsee bildet sich nämlich jedes Jahr aus Schmelzwasser der umliegenden Berge wieder neu. Darum auch die eher frischen Temperaturen.

Folkshilfe © zeidler

Florian Ritt dürfte mit seinem Hund die Auszeit aber so richtig genossen haben. Bereits am 11. Juli steht er mit der Folkshilfe im Mariazell bereits wieder auf der Bühne.