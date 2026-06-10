Event-Feuerwerk
Von Kristan bis Danzermania - Heiße Saison auf der coolen Donaubühne
Das Lachfeuerwerk von Alex Kristan, die größten Hits des Austropop, der einzige Österreich-Auftritt von Jamie Cullum, die Klassiker von Pink Floyd und das große Tribute zum 80. Geburtstag des unsterblichen Georg Danzer (t 2008). Die Donaubühne in Tulln erweist sich auch diesen Sommer wieder als eine der schönsten Kulissen für einen feinen Open Air Abend. Ganz nach dem Motto: "Alle Stars an Bord" gibt’s bis zum 4. September einen bunten Mix aus Konzert, Kabarett und Musical. Dazu spielen u.a. Hot Pants Road Club oder Starmania-Siegerin Anna Buchegger bei freiem Eintritt auf.
Kabarett-Highlight
Den Auftakt macht schon diesen Donnerstag (11. Juni) Stimmenimitator Alex Kristan mit seinem Erfolgsprogramm "50 Shades of Schmäh", für das er ja auch mit dem Österreichischen Kabarettpreis ausgezeichnet wurde. Eine humorvolle Abhandlung des Älterwerdens zwischen "gepflegt aussehen" und "gepflegt werden“.
Mit einem Doppelpack am 27. und 28. Juni und alle Hymnen eröffnet Rainhard Fendrich den Austropop-Reigen, der in Folge auch Folkshilfe und AUT of ORDA (1. August), Voodoo Jürgens (14. August) und die größten Hits von Georg Danzer auf die Donaubühne bringt. Am 4. September zollen ihm mit "Danzermania" u.a. Maria Bill, Caro Fux, Ankathie Koi oder Katharina Straßer Tribut.
Internationale Gäste
Mit Bluesrock-Königin Beth Hart (4. Juli), Pop-Pianist Jammie Cullum, der ja 2014 voll Euphorie von der Bühne in die Donau sprang und das am 17. Juli wiederholen könnte, und Jazz-Bariton Gregory Porter (24. Juli) gibt’s internationale Topstars. Noch mehr Hits ertönen bei der Pink-Floyd Show The Wall & Darkside of The Moon, "König der Löwen" und "The Music of Hans Zimmer".
Auch das erste Highlight für die nächste Saison ist schon fixiert: Am 5. August 2027 zündet Hubert von Goisern auf der Donaubühne die neue Show "Zu leise? Zu laut!"
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