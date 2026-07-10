Luxusjacht-Urlaub
Mausi Lugner feiert mit Champagner und Kaviar
Mausi Lugner liebt die idyllische Inselwelt der kroatischen Kornaten. Besonders dann, wenn sie von Freunden auf deren Luxus-Jacht eingeladen ist und mit den befreundeten Ehepaaren Insel-Hopping betreibt. "Wir legen an, wo es uns gerade gefällt", schmunzelt Mausi im oe24-Talk.
Auf Fotos zeigt sie ihren Traumbody und genießt Champagner, Hummer und Kaviar. Am Freitag legte das Quintett im für seine Fisch-Spezialitäten bekannten Restaurant Zmara an und genoss den Lunch, bevor es wieder zurück aufs Boot ging.
Auch interessant
Ob Mausi in männlicher Begleitung unterwegs ist, wollte sie aber nicht sagen. Auf den Fotos sind jeweils nur ihre Freunde und sie zu sehen. Eines spricht aber gegen einen Mausi-Begleiter. Der Tisch im Restaurant ist nämlich nur für fünf Leute gedeckt...
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden