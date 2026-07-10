Mausi Lugner feiert mit Champagner und Kaviar

Christina Lugner lässt es sich in Kroatien gut gehen und genießt mit Freunden ihre Jacht-Urlaub.

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Mausi Lugner liebt die idyllische Inselwelt der kroatischen Kornaten. Besonders dann, wenn sie von Freunden auf deren Luxus-Jacht eingeladen ist und mit den befreundeten Ehepaaren Insel-Hopping betreibt. "Wir legen an, wo es uns gerade gefällt", schmunzelt Mausi im oe24-Talk.

Mausi Lugner in Kroatien © Privat

Auf Fotos zeigt sie ihren Traumbody und genießt Champagner, Hummer und Kaviar. Am Freitag legte das Quintett im für seine Fisch-Spezialitäten bekannten Restaurant Zmara an und genoss den Lunch, bevor es wieder zurück aufs Boot ging.

Christina Lugner mit ihre Freunden © zVg

Ob Mausi in männlicher Begleitung unterwegs ist, wollte sie aber nicht sagen. Auf den Fotos sind jeweils nur ihre Freunde und sie zu sehen. Eines spricht aber gegen einen Mausi-Begleiter. Der Tisch im Restaurant ist nämlich nur für fünf Leute gedeckt...