Schummel-Alarm! Mausi Lugner auf Kitz-Tour

Nach einem schier endlosen Partymarathon rund um ihren traditionellen 29. Geburtstag schlägt Christina "Mausi" Lugner in Kitzbühel plötzlich sportliche Töne an.

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Wer dachte, Mausi Lugners Feierlaune hätte nach den exzessiven Geburtstagspartys im Wiener Strandcafé und den anschließenden durchtanzten Nächten in Kitzbühel ihren Zenit erreicht, wird nun eines Besseren belehrt. Die rührige Society-Lady ist einfach nicht müde zu kriegen. Statt Katerstimmung im Hotelzimmer verordnet sich die Lugner-Ex jetzt nämlich ein straffes Alpin-Programm – zumindest offiziell.

"Ich bin immer noch in Kitzbühel und mache Wanderungen zu Gipfelkreuzen bei Kaiserwetter. Danach komme ich direkt zur Formel 1 nach Zeltweg", verriet eine bestens gelaunte Mausi im exklusiven Gespräch.

Mit Hut, Schmuck und... Aufstiegshilfe

Zum Beweis lieferte sie auch gleich einen Schwung spektakulärer Schnappschüsse von ihren vermeintlich schweißtreibenden "Bergtouren". Stilbewusst wie eh und je posiert Mausi mit XXL-Sonnenhut, eleganter Sonnenbrille und goldener Halskette vor saftigen Almwiesen. Stolz präsentiert sie sich direkt neben einem hölzernen Gipfelkreuz – der scheinbare Triumph nach einem harten Aufstieg.

Mausi Lugner mit Hut und Sonnenbrille am Berg © privat

Doch der Teufel schläft bekanntlich im Detail, oder besser gesagt: im Hintergrund. Schaut man sich die Fotobeweise der Society-Lady etwas genauer an, fliegt der alpine Schwindel prompt auf. Auf einem Bild strahlt Mausi nämlich direkt vor der Talstation des Sessellifts "DSL Bichlalm".

Gipfelstürmerin auf die sanfte Tour

Sie wird doch nicht etwa...? Statt stundenlangem Wadentraining im steilen Gelände scheint es für Mausi ganz bequem per Aufstiegshilfe in Richtung Gipfelkreuz gegangen zu sein. Die sportliche Höchstleistung bestand an diesem Tag wohl primär darin, die schwere Strandtasche vom Sessellift zu hieven.

Mausi spazierte zum Gipfelkreuz © privat

Aber wer will es ihr verübeln? Nach wochenlangem Feier-Dauerstress hat sich die Society-Ikone eine kleine Abkürzung beim Entgiftungsprogramm mehr als verdient. Und die nächste Boxen-Party beim Formel-1-Spektakel in Spielberg wartet ja ohnehin schon.