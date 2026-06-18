Diese Schlagerstars haben jetzt den Durchblick

Andrea Berg und Nik. P beim Optiker ihres Vertrauens in Velden.

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Nicht nur die Sportwagen geben am Wörthersee gerade Vollgas - auch zahlreiche Promis tummeln sich zur Zeit in Velden. oe24 traf beim Shoppen auf zwei ganz große Stars der Schlager-Szene - bei Optik Reinhold.

Reinhold Strohmayer ist seit mehr als 20 Jahren im Geschäft und ist gleichzeitiug der Mann, dem die Stars vertrauen, wenn es um ihre Sicht geht. Zu seinen Stammkunden zählen unter anderem Andreas Gabalier, DJ Ötzi, Andrea Berg und Nik P. Letztere trafen sich - zufällig - Donnerstag Vormittag beim Brillen -Shoppen. "Andrea und Nik. sind seit vielen Jahren Kunden und Freunde", freut sich Strohmayer im oe24-Talk.

Reinhold und Desirée Strohmayer, Andrea Berg und Nik P. mit seiner Frau Karin © TZÖ/Wastler

Kurztrip an den Wörthersee

Beide waren auf der Suche nach neuen stylischen Brillen. Gemeinsam mit ihrem Ehepartnern Ulrioch und Karin wurden Berg und Nik P. auch fündig.

Viel Zeit zum Entspannen bleibt beiden aber nicht. Schon gegen Mittag musste Nik P. und seine Karin weiter nach Bad Kleinkirchheim, wo der Chart-Stürmer am Samstag beim "Wenn die Musi spielt"-OpenAir auf der Bühne stehen wird.